Raccolta differenziata dei rifiuti, nuove ecoisole informatizzate a Camporosso (Foto)

Nuove ecoisole a Camporosso per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il comune di Camporosso ha, infatti, annunciato un’importante evoluzione nel sistema di gestione dei rifiuti urbani.

È attualmente in corso il potenziamento della rete di raccolta, che porterà il territorio comunale dalle attuali 8 ecoisole a un totale di 30 postazioni informatizzate, distribuite capillarmente su tutto il territorio. "Questa trasformazione nasce dalla necessità di superare le problematiche strutturali riscontrate con il precedente sistema 'porta a porta'" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "L’introduzione delle nuove ecoisole mira, infatti, a eliminare l’esposizione dei sacchetti sul suolo pubblico, contrastare i danni causati dalla fauna selvatica e offrire maggiore flessibilità ai cittadini, che non saranno più vincolati a rigidi orari di conferimento. L’investimento tecnologico punta, inoltre, a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata".

Grazie al sistema informatizzato e all’utilizzo di sacchetti personalizzati dotati di codice QR, l’Amministrazione potrà monitorare con maggiore precisione i flussi di rifiuti, garantendo un servizio più puntuale ed efficiente e incentivando comportamenti virtuosi da parte dell’utenza. Nonostante molte delle nuove strutture siano già visibili sul territorio, il Comune precisa che "le ecoisole non sono ancora attive. Fino a nuova comunicazione resterà pertanto in vigore l’attuale sistema di raccolta".

"Per accompagnare la popolazione in questo cambiamento, saranno organizzati a breve incontri informativi pubblici. Durante tali appuntamenti verranno illustrate le modalità tecniche di utilizzo delle ecoisole e saranno distribuiti i kit contenenti i nuovi sacchetti con QR Code" - dice il primo cittadino - "Date, luoghi e orari degli incontri saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali dell’Ente. Siamo certi che questo passaggio contribuirà a rendere Camporosso un comune più pulito, moderno ed efficiente. Il contributo di ogni cittadino sarà fondamentale per il successo di questa iniziativa, volta a tutelare il decoro del territorio e il futuro dell’ambiente".