Sanremo, studente del Colombo vince una borsa WEP per un semestre di studio nel Regno Unito

Un’importante opportunità internazionale per uno studente del territorio. Riccardo Capello, alunno del terzo anno dell’Istituto Cristoforo Colombo di Sanremo, ha ottenuto una borsa di studio WEP che gli permetterà di frequentare un semestre scolastico nel Regno Unito. La borsa è stata assegnata da WEP – World Education Program, organizzazione attiva da oltre 35 anni nel settore degli scambi culturali e dei programmi di studio all’estero, sulla base di criteri legati al merito scolastico, alla motivazione personale e alle competenze linguistiche dello studente.

Riccardo ha raccontato con entusiasmo il momento in cui ha ricevuto la notizia: «Quando ho letto la mail sono rimasto molto stupito e contento allo stesso tempo, non me l’aspettavo e non sapevo neanche ci fosse questa possibilità. L’ho detto subito ai miei genitori, che erano entusiasti quanto me». La scelta di partire nasce dalla consapevolezza dell’importanza di un’esperienza internazionale nel percorso di crescita personale e scolastica. «Ho scelto di partire per un programma di studio all’estero perché penso che sia un’esperienza che mi possa formare sotto ogni punto di vista, scolastico e personale», ha spiegato lo studente. Non manca anche qualche timore legato al distacco da casa e dagli affetti: «Il mio dubbio più grande è la lontananza da casa, dalla famiglia e dagli amici, ma la voglia di scoprire nuove abitudini, conoscere nuove persone e mettermi alla prova è stata più forte».

Secondo la professoressa Anna Maria Sciubba, referente per la mobilità internazionale dell’istituto, Riccardo rappresenta un esempio positivo per tutta la comunità scolastica: «Riccardo è un ragazzo socievole, responsabile ed equilibrato, consapevole dell’importanza dello studio per il proprio futuro. Questa borsa di studio riconosce il suo impegno e può rappresentare uno stimolo anche per gli altri studenti». L’esperienza si inserisce in un percorso di crescente apertura internazionale promosso dall’Istituto Cristoforo Colombo, che negli anni ha incentivato attività all’estero e progetti di mobilità. «Il nostro istituto ha sempre incentivato esperienze all’estero, inizialmente attraverso borse di studio e attività in Inghilterra, e recentemente con l’adesione al programma Erasmus+, che coinvolge studenti e docenti in percorsi di mobilità internazionale», ha aggiunto la docente.

Autonomia, capacità di adattamento, apertura culturale e competenze linguistiche sono oggi elementi fondamentali nella formazione dei giovani, e iniziative come questa contribuiscono a costruire esperienze di grande valore umano e professionale. La borsa assegnata a Riccardo conferma inoltre l’impegno di WEP – World Education Program nel promuovere percorsi educativi internazionali e nel valorizzare il talento dei giovani attraverso occasioni concrete di crescita e confronto con nuove realtà culturali.

Nella foto sotto, da sinistra: Ester Basso (Referente Scuole WEP), Giacomo Siri (ex-studente WEP dello scorso anno, Riccardo Capello (con in mano l’attestato di Borsa di studio) e la Prof.ssa Anna Maria Sciubba (referente internazionalità).