Ventimiglia: incendio al mercato, Confesercenti “Priorità: sicurezza, ripresa del lavoro ed indennizzi”

“L’incendio del mercato coperto di Ventimiglia, alla luce delle prime dichiarazioni rese dalle autorità, ci desta seria preoccupazione”. Sono le parole di Sergio Scibilia, presidente cittadino di Confesercenti.

“Per il futuro delle numerose aziende, tutte familiari – prosegue - che improvvisamente hanno dovuto fermare le loro attività e attendono con trepidazione la possibile data di riapertura. La prontezza dei Vigili del Fuoco, l’attenzione degli operatori intervenuti durante questo ‘maledetto incendio’, ha attutito la stima dei danni possibili alla struttura del mercato e ai numerosi box. Confesercenti, fiduciosa del lavoro che stanno svolgendo le forze dell’ordine, i tecnici del Comune e tutte le autorità, cerca di fare la propria parte, operando per tutelare e assistere le aziende. Gli operatori, in quanto titolari di concessioni su area pubblica, hanno come interlocutore diretto il Comune. Per questo siamo fiduciosi che si troveranno soluzioni immediate, operando in uno stato di emergenza e di eccezionalità, che abbiano come priorità la necessità di garantire a tutti le migliori condizioni, anche provvisorie, per permettere di non perdere altre giornate di lavoro, senza per questo escludere nessuna ipotesi e/o soluzione tecnica e logistica, garantendo da parte del Comune, tutto l’impegno economico necessario”.

“Le aziende non possono permettersi di restare ferme ancora troppi giorni – prosegue - o nella ipotesi peggiore per dei mesi. Allungando il periodo di chiusura si causa un danno economico elevato, mettendo a rischio il futuro di troppe famiglie. Confesercenti ha da subito aperto un filo diretto con il Sindaco e con l’assessore al commercio , senza volere intralciare le operazioni di verifica in corso, in uno spirito di massima collaborazione. Oggi avanzeremo alcune ipotesi con proposte operative, possibili soluzioni, il tutto in base al risultato delle operazioni di verifica della messa in sicurezza dello stabile, con la priorità della immediata ripresa delle attività per tutti gli operatori , all’interno o in altra area da individuare in accordo con gli operatori. Il mercato coperto è il cuore economico del nostro centro città e non può fermarsi, deve continuare a battere, dentro o fuori dalla sua struttura storica”.

“Bisogna però anche contemporaneamente definire:

⁃ equi indennizzi economici per tutti gli operatori danneggiati, per tutto il periodo che non potranno lavorare;

⁃ una immediata sospensione dei canoni comunali;

⁃ eventuali modifiche degli orari di apertura;

⁃ calendarizzazione di possibili giornate straordinarie di recupero.

Quindi totale collaborazione di Confesercenti con il Comune, assistenza e piena disponibilità tecnica-amministrativa a disposizione per tutti gli operatori che potranno contattare direttamente i nostri uffici scrivendo al indirizzo email confesercenti.imperia@catliguria.it o chiamando al numero : 0183 720040”.