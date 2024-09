Incendio al mercato coperto di Ventimiglia, D'Andrea: "La chiusura ha avuto ricadute economiche sul commercio cittadino"

"Quanto successo all’interno del nostro mercato coperto la sera del primo settembre, ha messo in evidenza le criticità della struttura ma, ancora di più, ha messo in risalto la centralità del nostro mercato per l’intera economia cittadina, infatti, la sua chiusura prolungata non ha danneggiato solo le centinaia di famiglie che vi lavorano, e alle quali va la mia vicinanza, ma ha avuto ricadute economiche sull’intero commercio cittadino" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Cristina D'Andrea parlando dell'incendio che è divampato nel mercato coperto lo scorso primo settembre.

"Ringrazio l’assessore al Commercio, ovvero il vicesindaco Agosta, con il quale ho un dialogo costante e mi ha garantito che l’attenzione è massima perché bisogna tutelare tutte le attività presenti nel mercato e, inoltre, ha reso noto che già a partire dalla prossima settimana alcuni banchi, quelli dei coltivatori diretti, avranno la possibilità di posizionarsi su via Aprosio per evitare che quanto da loro prodotto nelle campagne limitrofe vada buttato" - afferma Cristina D’Andrea.