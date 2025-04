Giornata nazionale del Made In Italy: anche in Liguria eventi per promuovere il saper fare regionale

Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Quest'anno il tema della seconda edizione è il "Made in Italy tra identità e innovazione", con un focus specifico su innovazione e nuove tecnologie. Anche la Liguria ha risposto positivamente alle celebrazioni nazionali, che avranno luogo fino al mese di maggio in tutta Italia. Sono 12 gli eventi che, nell'ottica della promozione delle tradizioni, dell'artigianato e delle tecnologie emergenti, hanno coinvolto il territorio regionale. Tra questi: "Alla scoperta del Made in Italy artigiano", "Un valore in più per i prodotti Made in Italy: la sostenibilità", "Le Pro Loco per il Made in Italy tra tradizione ed innovazione: territorio come museo vivente", "La tecnologia superconduttiva: un'eccellenza italiana nel mondo" ed "Euroflora B2B".



«I nostri imprenditori - commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria - sono testimoni di un saper fare secolare che dobbiamo salvaguardare, tramandare e sviluppare nel futuro. La Giornata Nazionale del Made in Italy è un'occasione per celebrare l’eccellenza, la qualità e l’innovazione del prodotto italiano nel mondo, evidenziando le tipicità dei nostri territori che, grazie alla passione, all'ingegno e alla dedizione dei nostri artigiani, continuiamo a preservare e valorizzare nel tempo».



«Come Regione Liguria - continua il consigliere delegato - siamo impegnati da tempo nella promozione delle eccellenze liguri in Italia e all'estero. Di recente abbiamo chiuso il bando dedicato all'internazionalizzazione, che ha riscontrato in meno di 24 ore l'interesse di 394 imprese regionali e abbiamo approvato il Piano dell'Internazionalizzazione con cui accompagneremo, per il tramite di Liguria International, le aziende liguri ai grandi appuntamenti internazionali, come l'Expo di Osaka. In più, siamo prossimi alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Simest per sviluppare e promuovere in maniera coordinata nuove possibili iniziative a sostegno delle nostre attività al di fuori dei confini nazionali».



In particolare, il piano attuativo di Liguria International, per l'annualità 2025, prevede attività istituzionali per la partecipazione a fiere ed eventi di business B2B, missioni estere, sviluppo dei rapporti con istituzioni nazionali deputate all'internazionalizzazione. Tra queste rientrano iniziative per la partecipazione a fiere estere come Expo Osaka 2025, Fruit Logistica di Berlino, Fruit Attraction di Madrid, Break Bul Europe di Rotterdam, Cannes Yachting Festival, Summer Fancy Food di New York e Mipim di Cannes. E il sostegno a iniziative territoriali, ma dall'alto valore internazionale, come il Salone Nautico di Genova, Euroflora, Sea Future, Genoa Shipping Week e Olioliva.