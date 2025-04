Made in Italy, Berrino (FdI): “Mettere al centro l'economia reale e la sovranità produttiva”

"Il Made in Italy non è solo un'etichetta, è l'espressione di una storia millenaria di maestria artigiana, innovazione e bellezza. È nostro compito, come istituzioni, garantirne la salvaguardia e promuoverne il valore, soprattutto tra le nuove generazioni. Il Made in Italy è la nostra identità, tutelarlo è un dovere nazionale. Fratelli d'Italia continuerà a sostenere ogni iniziativa che metta al centro l'orgoglio nazionale, l'economia reale e la sovranità produttiva. Oggi più che mai, serve una visione chiara e coraggiosa per rilanciare l'Italia attraverso ciò che sa fare meglio: creare eccellenza". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.