Ventimiglia: incendio di domenica sera al mercato coperto, indagata la proprietaria del box andato distrutto

Come atto dovuto è stata indagata dalla Procura di Imperia la titolare del box andato a fuoco nella serata di domenica scorsa all’interno del mercato coperto di Ventimiglia.

La donna, di origini albanesi, è stata inserita nel registro degli indagati come da prassi in questi casi. Intanto il mercato rimane chiuso mentre il Sindaco Di Muro, insieme agli uffici comunali sta cercando di accelerare il più possibile gli interventi da porre in essere per garantire sicurezza e la salubrità al luogo.

Quest’oggi un ingegnere ha fatto un sopralluogo per verificare la staticità dell’edificio, domani, invece, un professionista lavorerà sull’impianto elettrico e sulle vie di fuga e sull’impianto anti-incendio. Il primo cittadino ha confermato come la chiusura del mercato sia un problema per tutta l'economia cittadina, garantendo il massimo impegno e quello di tutta l'Amministrazione nel dare risposta in tempi brevi nel cercare di aprire quanto prima il mercato coperto.