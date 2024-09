Ventimiglia, incendio al mercato coperto: il Comune incarica professionisti per accelerare la riapertura (Foto e video)

"Stiamo cercando di accelerare il più possibile, per quanto di nostra competenza, gli interventi da porre in essere per garantire sicurezza e salubrità al luogo. L’Asl è già intervenuta questa mattina con dei rilevamenti. Noi abbiamo già incaricato un ingegnere che domani farà un sopralluogo per verificare la staticità dell’edificio. Dopo domani ci sarà un professionista che lavorerà sull’impianto elettrico e sulle vie di fuga e sull’impianto anti-incendio. Mi spiace ma il mercato dovrà restare ancora chiuso: manterrò l’ordinanza di chiusura almeno per tutta la settimana per andare incontro alle prescrizioni che mi hanno fornito i vigili del fuoco". Lo annuncia, con un videomessaggio, ai cittadini il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro facendo il punto della situazione dopo il sopralluogo di questa mattina al mercato coperto dove, ieri sera, è divampato un incendio che sembra essere partito da uno dei box della fila centrale.

L’amministrazione sta lavorando per riaprire quanto prima in sicurezza e in salubrità il mercato coperto che, però, per ora rimane chiuso e non è accessibile al pubblico come stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco Flavio Di Muro. "E' un problema per tutta l'economia cittadina" - dice il primo cittadino - "E' il centro nevralgico dell'economia, del commercio, del turismo e dei rapporti della nostra città. Per questo garantisco il mio massimo impegno e quello di tutta l'Amministrazione nel dare risposta in tempi brevi nel cercare di aprire quanto prima il mercato coperto. Questo edificio si potrà riaprire quando sarà in sicurezza e salubre nell’interesse di chi ci lavora, di chi va a fare la spesa, dei residenti e dei turisti".

"Voglio ringraziare i vigili del fuoco" - afferma Di Muro - "Ieri sera grazie al loro intervento le fiamme sono state circoscritte all’interno di un box. Devo ringraziare tutte le forze dell’ordine, anche la nostra polizia locale, per ieri sera, per oggi e per i prossimi giorni perché il lavoro sarà tanto. Devo ringraziare anche tutti gli enti sovracomunali che stanno lavorando insieme a questa amministrazione per cercare di creare meno disagio possibile. Devo ringraziare ovviamente gli operatori che lavorano all’interno del mercato, i commercianti, perché non oso immaginare la loro apprensione e quella delle loro famiglie in questi momenti. Io vi sono vicino, ma non a parole, con i fatti e cercherò di essere presente e di dare risposte concrete cercando di arrecare meno disagi possibili per andare a sistemare una situazione che, forse, nel tempo già andava sistemata ma che con questo incendio mette alla luce la situazione di fatto di questo immobile. Faremo il possibile e anche l’impossibile per ridare a Ventimiglia il mercato coperto nel più breve tempo possibile".