Incendio al mercato coperto, il circolo PD di Ventimiglia: "Il sindaco si assuma le proprie responsabilità e si impegni a trovare una soluzione concreta"

"Anche se, ormai, l’assenza di visione strategica e il pressapochismo della giunta comunale non fanno più notizia, il sindaco Di Muro riesce comunque a stupire. Dopo dieci giorni di post sui social e dichiarazioni di facciata, di fronte alle famiglie in difficoltà per la chiusura di uno dei più importanti snodi commerciali della nostra città, ha infatti avuto il coraggio di sostenere che, in fin dei conti, il compito di preoccuparsi della riapertura del mercato o di trovare soluzioni alternative non sarebbe suo, trattandosi di un edificio di proprietà di Civitas: affermazione che dimostra una totale mancanza di responsabilità e rispetto nei confronti della comunità che dovrebbe governare" - commenta il circolo PD di Ventimiglia riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Flavio Di Muro nel corso dell'assemblea pubblica con gli operatori del mercato coperto, coinvolto in un incendio, avvenuta stamani in Comune.

"Sarebbe opportuno che il sindaco comprendesse che, indipendentemente dalle questioni formali legate alla proprietà, la sua funzione gli impone di tutelare i cittadini e garantire il buon funzionamento di un’istituzione tanto vitale per l’economia locale" - sottolinea - "Sono infatti più di 100 le famiglie che dipendono dalle attività svolte all'interno del mercato coperto, versando regolarmente i tributi al Comune (e non a Civitas…): non è accettabile che il primo cittadino, eletto per rappresentare e difendere gli interessi della comunità, abbandoni a loro stessi lavoratori e commercianti che da giorni attendono risposte e soluzioni".

"È necessario che l’amministrazione assuma finalmente un ruolo attivo nella risoluzione del problema, collaborando con tutte le parti coinvolte per garantire l'apertura in sicurezza e il pieno funzionamento del mercato coperto" - dichiara - "Chiediamo dunque al sindaco di assumersi le proprie responsabilità e di impegnarsi per trovare una soluzione concreta per il bene della comunità e di tutte le famiglie che vivono grazie a questo spazio commerciale".