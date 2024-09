Ventimiglia, mercato coperto: accesso ai box consentito solo agli operatori

Tutti coloro che hanno un box al mercato coperto di Ventimiglia potranno accedere nella struttura per ritirare le derrate alimentari e i prodotti ortofrutticoli rimasti all'interno dopo l'incendio divampato domenica sera. Lo stabilisce una nuova ordinanza firmata oggi dal sindaco Flavio Di Muro.

Il provvedimento, preso dopo le operazioni di pulizia e rimozione dei detriti odierne, riguarda coloro che non erano stati compresi nella precedente ordinanza. "Con una nuova ordinanza ho disposto l'accesso ai restanti operatori del mercato coperto, non contemplati dalla precedente ordinanza, per consentire loro nelle giornate di domani e venerdì, dalle 9 alle 19, di svuotare i box dalle derrate alimentari e non alimentari al fine di evitare il deterioramento dei prodotti e incorrere in possibili eventuali problemi di igiene e sanità pubblica" - fa sapere il primo cittadino.

"Durante le operazioni, sorvegliate dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, l’accesso al mercato continuerà a rimanere interdetto a chiunque altro" - sottolinea il sindaco Di Muro.