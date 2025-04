Bordighera, in Consiglio la deliberazione sulla controversia fra Comune e la proprietà di via privata Arene

Sarà esaminata questa sera, nel corso del Consiglio Comunale di Bordighera, la deliberazione che chiuderà con una transazione la controversia, iniziata nel 2017 tra l’Ente e la proprietà dei terreni, in merito a via Privata Arene.

Lo schema di transazione prevede, sulla base dei pareri resi dallo Studio Legale Piciocchi e dall’Ufficio Legale – Avvocatura del Comune, che la proprietà ceda gratuitamente all’Ente una porzione di terreno che verrà adibita a parcheggio pubblico con 10 posti auto, salvo miglior determinazione in sede di frazionamento. Da parte sua il Comune riconosce che i terreni su cui si trova il tracciato della via sono di proprietà privata e che non esiste più alcun obbligo di rendere pubblica via Privata Arene, che può essere invece qualificata come viabilità interna di comparto poiché posta al servizio di una porzione circoscritta di territorio comunale e poiché già via Giulio Cesare garantisce il collegamento tra via degli Amici e via Diaz.

In caso di approvazione della delibera, saranno demandati a Settore Tecnico, Ufficio Patrimonio e Polizia Locale tutti i conseguenti adempimenti.