Mercato coperto a Bordighera, pronto un bando per l'affidamento dell’area centrale

A breve sarà pubblicato il bando per l’affidamento dell’area centrale del mercato coperto: un passo importante del progetto di sviluppo del polo commerciale di piazza Garibaldi. Lo annuncia l’assessore al Commercio di Bordighera Martina Sferrazza.

“Lo spazio sarà interamente affidato a un’organizzazione o a un’associazione di produttori agricoli che, oltre a garantire la partecipazione di almeno 8 operatori, si occuperà anche di una zona, di circa 50 metri quadri, dedicata al consumo sul posto di alimenti e bevande. Per questo il bando richiederà sia un progetto d’allestimento con piani d’appoggio e sedute, sia un piano con le iniziative promozionali gratuite che animeranno l’area. Potranno essere organizzati, ad esempio, laboratori, degustazioni e show cooking, e ancora attività di divulgazione e promozione del consumo di prodotti agricoli locali oppure incontri sulla corretta alimentazione” - commenta l’Assessore - “Il nostro obiettivo è sviluppare le potenzialità del mercato coperto, rendendolo una 'piazza' di incontro e di convivialità come accaduto con successo in altre città italiane. Non solo: siamo convinti che il nostro mercato possa svolgere un ruolo importantissimo anche per la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, vere eccellenze di gusto”.

“A breve, inoltre, avranno inizio i lavori di manutenzione che interesseranno la guaina del tetto, per cui abbiamo stanziato 30.000 euro" - fa sapere Sferrazza - "Promozione e novità per gli utenti, quindi, ma anche cura di una struttura che fa pienamente parte dell’identità di Bordighera”.