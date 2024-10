Ventimiglia: il mercato coperto si sposta all'esterno in via Repubblica, la decisione oggi presa tra comune e operatori del settore

Il mercato coperto di Ventimiglia diventa scoperto, per ovviare all’incendio che è divampato alcune settimane fa all’interno della struttura, tuttora chiusa e inagibile. La decisione è stata presa questo pomeriggio, nel corso di una riunione che si è svolta nella sala consiliare del comune frontaliero, tra il Sindaco Di Muro e il suo vice Agosta con alcuni rappresentanti degli operatori e gli esponenti di Confesercenti e Confcommercio.

All’incontro erano presenti anche il responsabile dell’ufficio tecnico comunale e la Polizia Locale. Alla richiesta degli operatori di poter svolgere il proprio lavoro in strada è stato deciso di utilizzare via Repubblica, di fronte al mercato storico, privilegiata rispetto a via Ruffini. Al termine della riunione il primo cittadino ha invitato gli operatori a presentare le domande per poter allestire i propri banchi entro venerdì.

Questa settimana i banchi saranno provvisori ma, successivamente diventeranno definitivi. Il mercato sarà quasi tutto tra via Aprosio e via Repubblica con quest’ultima che sarà ovviamente chiusa al traffico. In strada potranno operare tutti i banchi, tranne chi vende i prodotti freschi e la pescheria. L’apertura del mercato all’aperto è prevista: dal lunedì al giovedi dalle 7 alle 14 e, il venerdì e sabato dalle 7 alle 18.

Per quanto riguarda invece la struttura andata a fuoco, al momento non c’è una data sulla sua riapertura e ancora meno i tempi per i lavori che devono essere eseguiti. Si sta lavorando per una prima riapertura provvisoria con l’assistenza vigilata per quanto riguarda l’antincendio ma c’è anche attesa per il responso dei Vigili del Fuoco e della Procura.

E’ anche emerso, nel corso della riunione, il problema di Civitas, società proprietaria della struttura. Diverse le posizioni emerse. Il Sindaco sostiene che pur essendo Civitas proprietaria dell’immobile, il comune gestisce comunque l’area pubblica. Secondo Confesercenti il Comune, come socio al 100% di Civitas e titolare dell’area pubblica, dovrebbe intervenire per fare la rettifica del passaggio dei beni verso il Comune.