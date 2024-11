Ventimiglia: riunione tra i commercianti e il Comune, il mercato coperto potrebbe riaprire entro fine mese

La data non è ancora certa ma il mercato coperto di Ventimiglia dovrebbe riaprire entro fine mese. La conferma è arrivata da un incontro che si è svolto in Comune a Ventimiglia, tra l’amministrazione, gli operatori commerciali e le categorie.

L’apertura dovrebbe essere provvisoria, con orari ancora da definire e con la presenza dei Vigili del Fuoco. Servirà anche una verifica sulla sicurezza di ogni singolo punto vendita.

In attesa dell’apertura i lavori pulizia e sanificazione del mercato stanno proseguendo mentre si sta lavorando ad un calendario di aperture pomeridiane in occasione dell’11 novembre, quando è previsto l’arrivo di tanti francesi per la festa di San Martino.