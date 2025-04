Rigenerazione urbana, sopralluogo dell’assessore regionale Scajola a Borghetto d’Arroscia: “230mila euro di intervento per la frazione Gavenola”

L’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola svolgerà oggi, alle 19, accompagnato dal sindaco di Borghetto d’Arroscia Angela Denegri e dal consigliere comunale Roberto Ferrari, un sopralluogo sul cantiere di rigenerazione urbana nella frazione Gavenola.

232mila euro il costo complessivo dell’intervento che prevede la regimazione delle acque e la realizzazione di due alloggi di edilizia residenziale pubblica all’interno di uno stabile da tempo inutilizzato. "Il lavoro procede secondo cronoprogramma, con il sopralluogo odierno insieme al Comune verificheremo quanto fatto fino a oggi" - dichiara l'assessore regionale Scajola - "Parliamo di un’opera significativa che darà nuove prospettive alla frazione di Gavenola sistemandone, al contempo, il ciclo delle acque. In valle Arroscia abbiamo aperto nove cantieri dal 2021 a oggi, a questi si aggiungono i recentemente finanziati lavori ad Aquila d’Arroscia e Montegrosso Pian Latte per circa 2,5 milioni di euro di investimenti in questo territorio. Stiamo restituendo la centralità che merita all’entroterra, attraverso finanziamenti che non hanno precedenti, con lo scopo non solo di preservarlo, ma anche e soprattutto di valorizzarne peculiarità e bellezze a favore di cittadini e turisti".

Una volta terminato il sopralluogo l'assessore Scajola, su invito del sindaco e delle associazioni locali, parteciperà alla tradizionale processione quinquennale del venerdì santo in programma alle 21.