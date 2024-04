L'Inter vince lo scudetto e conquista la seconda stella: anche a Sanremo esplode la gioia dei tifosi (Foto e Video)

Con la vittoria dello scudetto e la conquista della seconda stella, anche i tifosi interisti di Sanremo sono esplosi nella loro gioia.

Alle 22.45, al fischio finale del derby vinto per 2-1, centinaia di tifosi si sono riversati in strada. Bandiere, sciarpe, fumogeni e anche qualche fuoco d’artificio per festeggiare il 20° scudetto della formazione nerazzurra.

Punto di ritrovo immancabile piazza Colombo, dove non sono mancati i cori inneggianti l’Inter e qualche sfottò contro Milan e Juventus. La festa, sicuramente, andrà avanti per diverse ore nel corso della serata.