Sei Cpt: al via il “Liguria Ponente Tour 2025” in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

Prende ufficialmente il via oggi, con le prime tappe presso l’IIS Fermi – Polo Montale di Ventimiglia e il CNOS-FAP di Vallecrosia, il “Liguria Ponente Tour ’25”, iniziativa promossa dall’Area Sicurezza del Sei-Cpt Imperia in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, con il sostegno del Formedil nazionale, di ANCE Imperia e delle organizzazioni sindacali FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil.



L’obiettivo del tour è sensibilizzare studenti, docenti e operatori del settore sull’importanza della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso un ciclo di incontri formativi promossi negli istituti scolastici della provincia di Imperia.



Il calendario degli appuntamenti prevede:

- 22 aprile – Ventimiglia (IIS Fermi – Polo Montale) e Vallecrosia (CNOS-FAP)

- 23 aprile – Imperia (IIS Ruffini)

- 24 aprile – Sanremo (IIS Colombo)

- 28 aprile – Imperia (Convegno conclusivo presso l’Aula Magna del SEI-CPT – Polo Tecnologico Imperiese)



Il convegno del 28 aprile, in programma dalle 9.00 alle 12.00, rappresenterà il momento conclusivo del tour e si svolgerà in coincidenza con la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. L’incontro coinvolgerà gli studenti del SEI-CPT, del Polo Tecnologico Imperiese, nonché una rappresentanza degli allievi degli istituti scolastici che hanno partecipato alle tappe del tour. Un’occasione di confronto e riflessione sul valore della prevenzione, in cui istituzioni, tecnici, formatori e giovani saranno protagonisti attivi nella costruzione di una cultura condivisa della sicurezza.



“Promuovere la sicurezza nelle scuole – commenta il Direttore del SEI-CPT, Francesco Castellaro – significa costruire consapevolezza fin dalle fasi formative dei futuri professionisti. Questo tour è un’opportunità concreta per avvicinare i giovani a questi temi fondamentali con approcci innovativi e coinvolgenti.”



Per ulteriori informazioni: www.seicpt.it