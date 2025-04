Ponte di Pasqua, nonostante il tempo incerto i turisti scelgono Ventimiglia (Foto)

Persone in spiaggia a prendere il sole, pedoni lungo la passeggiata mare o in sella alla propria bici sulla ciclabile. Nonostante il tempo incerto turisti, italiani e stranieri, scelgono Ventimiglia per trascorrere il fine settimana di Pasqua e Pasquetta.

La bella giornata soleggiata di ieri, in particolar modo, ha contribuito ad accogliere al meglio i visitatori rimasti affascinati dai monumenti, dalle bellezze storiche e architettoniche, dai siti archeologici e dalle aree naturali della città di confine.

La città si sta ora preparando per ospitare al meglio i nuovi visitatori che potrebbero giungere nei prossimi ponti. Sono in corso interventi di pulizia, in particolar modo del litorale e del verde pubblico, e di decoro dell'arredo urbano per offrire un'immagine turistica sempre più attrattiva.