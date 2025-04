Serie di attività per i bambini della 'Regina Margherita' di Taggia: hanno realizzato un uovo di pasqua ed un cesto in vimini

Il 10 aprile scorso, il gruppo dei bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia 'Regina Margherita' di Taggia e quelli della scuola dell’infanzia 'Papa Giovanni XXIII' di Badalucco hanno fatto visita al Bar Pradio. Hanno partecipato a un laboratorio di pasticceria per preparare le uova pasquali di cioccolato ed il pasticcere ha spiegato loro il procedimento per ottenere il cioccolato utilizzato per l’uovo e le varie tipologie di esso (fondente-bianco-al latte).

Con il suo aiuto ogni bambino ha realizzato un piccolo uovo da portare a casa. Subito dopo, alla scuola dell’infanzia 'Papa Giovanni XXIII', si è svolto il pranzo insieme ai bambini di Badalucco, e, nel pomeriggio, è stata la volta di un laboratorio con il cestaio Pino Rocca. Ha presentato ai bambini il suo mestiere, mostrando loro gli attrezzi necessari e ciò che realizza con il legno. I bambini con le loro mani hanno creato un piccolo cestino in vimini da portare a casa.

L'attività creativa è stata perfetta per sviluppare le loro capacità motorie, la creatività e la concentrazione. "Un grazie - evidenziano le insegnanti e i bambini della scuola dell’infanzia di Taggia - per la simpatia e l’accoglienza a Vincenzo Cristiano gestore del Bar Pradio, alla scuola dell’infanzia di Badalucco ed il cestaio Pino Rocca per questa bellissima giornata".