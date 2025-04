Pazienti psichiatrici di Asl1 Imperiese protagonisti ad Euroflora, l'arte abbatte i confini (foto)

Tutto pronto ad Euroflora 2025 – la 13esima esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale, che ha preso il via a Genova ieri. A questa importantissima e storica manifestazione che vede i fiori veri ed unici protagonisti, sarà presente anche uno stand di Asl1 con una installazione artistica molto particolare che mette al centro l'inclusione e il lavoro di squadra dei pazienti psichiatrici delle “Comunità Alloggio Utenza Psichiatrica” della nostra provincia.

Il fulcro dell’installazione è rappresentato da quattro strutture in legno che sorreggono dei teli bianchi destinati a mettere in risalto i veri protagonisti: gli alberi.

Ogni struttura, concepita come un prisma a base triangolare, sostiene tre teli bianchi, per un totale di 12, tanti quanti sono i presidi dell’ASL Imperiese. L’idea è stata quella di trasferire sul telo, mediante l’uso di un inchiostro speciale, il pattern distintivo della corteccia di 12 diverse specie arboree, una per ciascun presidio. L’esperienza creativa qui descritta ha visto la partecipazione attiva da parte dei pazienti del CAUP, un gesto simbolico di inclusività che arricchisce ulteriormente l’essenza dell’opera il cui nucleo è costituito dalla triade natura-cura-comunità.

L’installazione artistica, ispirata all’antica tecnica giapponese del gyotaku – originariamente usata per imprimere l’immagine dei pesci su carta -, ad Euroflora si pone, inoltre, come obiettivo la narrazione dell’impegno costante dell’Asl1 per quanto concerne la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Ad oggi, il patrimonio verde di Asl1, conta più di 1.500 esemplari arborei e circa 10 ettari di superfici di verde orizzontale. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di MDC Studio– Architecture Landscape.

“L'arte come percorso inclusivo e di riabilitazione dei pazienti – sottolinea il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera -, che con questa iniziativa approda in un palcoscenico importante come quello di Euroflora, consente ad Asl1 di porre l'attenzione su un tema serio come quello della salute mentale. Questo progetto ha la mission di creare un percorso di inclusione sociale attraverso attività di gruppo, il cui obiettivo è quello di abbattere barriere e di focalizzare abilità e creatività dei pazienti, oltre ad evidenziare l'importanza ed il rispetto dell'ambiente.”

“L’Arteterapia nei contesti psichiatrici- spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - si rivela molto utile per promuovere l’autostima, incrementare la socializzazione ed entrare in contatto con il proprio mondo emotivo, senza dimenticare rilevabili miglioramenti delle funzioni cognitive, quali memoria, attenzione, pianificazione, spesso deficitarie nelle persone affette da disagio psichico. Siamo particolarmente felici che questo percorso di riabilitazione creativa presente nello stand di Asl1 si sia concretizzato ad Euroflora, una delle principali rassegne floreali al mondo, un vero e proprio orgoglio della Liguria”.

Qui il video “Per fare un kitaku”: https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=LBnrN2NmKmw