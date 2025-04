Sanremo, concluso il percorso per divenire Oss al “Ruffini-Aicardi”

A conclusione del percorso intrapreso nel triennio, ieri mattina gli studenti hanno sostenuto l’esame e conseguito il titolo di Operatore Socio Sanitario.

Questo percorso, su base volontaria, è un’importante opportunità che il “Ruffini-Aicardi” offre da diversi anni agli studenti dell’Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale: nel corso del quinquiennio, infatti, è possibile anche conseguire questa qualifica, grazie alla convenzione tra scuola, Asl1 imperiese e enti per la formazione regionale. Un impegno aggiuntivo, oltre l’orario scolastico, che prevede un monte-ore di tirocinio in reparti ospedalieri e residenze sanitarie assistenziali che, però, in ragazzi svolgono con serietà e motivazione, mentre per la parte piu’ teorica sono considerate valide anche le lezioni delle materie professionalizzanti.

Da alcuni anni, l’esame conclusivo si svolge nel plesso scolastico di Bussana-Valle Armea, che si è dotato delle attrezzature necessarie per le esercitazioni pratiche.

Per gli allievi della classe 5 AS, però, l’impegno scolastico continua perché a giugno, ovviamente, sosterranno anche l’Esame di Stato per conseguire il diploma del corso di studio Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale, titolo che permette l’inserimento nel mondo del lavoro, ma anche la prosecuzione in ambito universitario.

La Dirigente Scolastica Mariagrazia Blanco e i docenti esprimono soddisfazione per l’importante risultato di questi studenti: Cabrera Brytany, Dirienzo Lamia, Gjataj Alessia, Kola Klea, Lanteri Christian, Lara Palomino Francesca, Sammoudi Amal, Sannino Greta, Travasino Alice.