Vallecrosia, i bimbi della scuola dell'infanzia Andrea Doria incontrano 'Le Cinque Torri' e i 'Marinai d'Italia' (Foto)

Giornata speciale per gli alunni della scuola dell'infanzia Andrea Doria a Vallecrosia in occasione Giornata mondiale del Libro. I bambini di quattro e cinque anni, oggi, sono stati ospitati dall'associazione "Le Cinque Torri" e dall'associazione "Marinai d'Italia".

"I bambini hanno potuto ascoltare le storie narrate dalle nonne del gruppo lettura e scrittura, una delle tante attività proposte dal presidente Maria Carla Aprosio, e dopo aver assaporato un dolce locale e giocato nello spazio verde dei giardini Falcone e Borsellino, sono andati in spiaggia presso l'associazione 'Marinai d'Italia'" - raccontano le inseganti - "Flavio Ambrosino ha raccontato ai bambini la storia della marina militare e della bandiera. Al termine abbiamo pranzato all'ombra della tettoia con l'intenzione di rivivere giornate speciali come questa".

Le insegnanti desiderano ringraziare pubblicamente entrambe le associazioni per la calorosa accoglienza, la disponibilità e le attività organizzate per i piccoli alunni. "Quando la scuola e il territorio si incontrano è una bella sinergia da curare e far crescere, grazie" - sottolineano le insegnanti.