Scomparsa di Papa Francesco: in Prefettura ad Imperia aperto il registro delle condoglianze

A seguito della proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’apertura di un registro di condoglianze per i cittadini che vorranno esprimere in forma diretta il proprio cordoglio. Il registro sarà disponibile nell’atrio della Prefettura in viale Matteotti da oggi a sabato 26 aprile, giorno della celebrazione delle esequie.

Chiunque voglia manifestare la propria partecipazione, potrà recarsi presso i locali dell’Ufficio del Governo di Imperia dalle 9 e fino alle 18, con termine anticipato alle 12 nella giornata di sabato.