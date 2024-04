Sanremo: furti nella notte in due zone dell'entroterra, ladri messi in fuga dai residenti e dai cani (Foto)

Paura tra i residenti di due zone di strada Borgo Opaco a Sanremo dove, nella notte tra venerdì e sabato è stato messo a segno un furto ed un altro è stato tentato.

Non si tratta del primo caso, come evidenziato dai residenti delle due zone, visto che altri furti sono stati denunciati nei mesi scorsi. I fatti sono cominciati verso le due di notte, quando due ladri hanno tentato di rubare nella zona di strada Borgo Opaco sotto via Carducci. Hanno messo a segno un furto di gioielli e denaro e, quando si sono avvicinati vicino ad un’altra abitazione sono stati ‘disturbati’ dalle urla di una residente.

Sono anche stati ripresi da una telecamera a circuito chiuso e, subito dopo aver tentato di scavalcare un cancello, si sono dati alla fuga. Non contenti, però, hanno imboccato una mulattiera che porta ad un’altra zona di strada Borgo Opaco e, attraverso le campagne, si sono diretti verso un’altra villetta dove hanno smontato una finestra, rubando pochi euro ma venendo questa volta spaventati dal cane. Anche in questo caso le telecamere li hanno inquadrati.

Dei due casi sono stati informati i Carabinieri, che sono prontamente intervenuti ed ora terranno maggiormente sotto controllo la zona dove sono presenti molte abitazioni isolate.