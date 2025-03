Sanremo: terminata la conferenza dei servizi, la rotonda di San Martino sarà costruita entro la fine dell'anno

E’ terminata la conferenza dei servizi e tutta la documentazione è stata consegnata. Ormai ci siamo e la rotonda di San Martino, all’incrocio tra corso Cavallotti, via della Repubblica e via Lamarmora, sarà a breve una realtà. La conferma arriva dall’Assessore Massimo Donzella: “Il materiale è stato tutto depositato e sono arrivati regolarmente i pari della Regione e degli uffici. Ora predisporremo il progetto esecutivo che sarà poi sottoposto all’esame ed alla validazione degli uffici comunali”.

Secondo palazzo Bellevue entro il mese di aprile l’iter dovrebbe essere completato e si potrà procedere per l’aggiudicazione dei lavori. “L’obiettivo – prosegue Donzella – è quello di concludere i lavori della rotonda entro l’anno in corso, ma si valuterà se eseguirli in primavera, in modo che non comportino problemi alla circolazione, per poi sospenderli in estate e riprenderli in autunno. In questo modo si dovrà finire entro l’anno”.

Dopo l’ok della Conferenza dei Servizi ci sarà il confronto tra l’Amministrazione, gli uffici del Comune ed i soggetti attuatori, ovvero il gruppo che fa capo a Portosole, visto che si tratta di lavori a scomputo della costruzione del futuro albergo a 5 stelle dell’approdo turistico matuziano.

Trattandosi di un’opera pubblica coinvolge diversi soggetti, visto che si dovranno eseguire lavori nei sottoservizi ed altro. “Si tratta di un lavoro molto importante – termina l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella – in un luogo critico della nostra città, dove si verificano continui incidenti stradali. Un’opera pubblica richiesta da tempo e, con la convenzione con Portosole, abbiamo anticipato i tempi con un cantiere con non interferirà con quello dell’approdo”.

Con i lavori della rotonda, come avvenuto per quella della Foce, è prevista una riqualificazione dell’intera area di San Martino, con migliorie all’aspetto estetico e funzionale a verde e panchine, compatibilmente con gli spazi in modo da dare più sicurezza e vivibilità alla zona. I lavori sono un nodo importante che verrà sciolto per la sicurezza viaria della città.

Il costo complessivo dell’opera è di 400mila euro ed i tempi di realizzazione sono pensati in circa 4 mesi. Successivamente è previsto anche l’intervento di congiunzione tra via Gavagnin e via Vesco, che produrrà un nuovo sbocco viario tra il centro della città e la periferia Est.

I cantieri delle opere a scomputo di Portosole sono molti e regaleranno alla città serie di opere pubbliche di urbanizzazione secondaria. Tra questi la manutenzione, nel tratto di 75 metri da Rio Rubino verso Rio San Lazzaro del collettore fognario e, dove necessario su richiesta del Comune, anche ad intervenire per il ripristino della corretta funzionalità mediante la realizzazione di un rivestimento interno entro un importo di intervento di 30.000 euro. E’ anche prevista la cessione della copertura dell’edificio in struttura antistante Villa Magnolie, adibita a parcheggio a raso.