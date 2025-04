Vallecrosia, educazione stradale: lezione con la polizia locale per gli alunni della scuola primaria (Foto)

Lezione interattiva e coinvolgente con la polizia locale di Vallecrosia per gli alunni classe quinta della scuola primaria. Gli agenti hanno incontrato gli studenti, accompagnati dalle insegnanti Rita, Barbara, Maria Carmela, Maria Virginia e Simone, per parlare di educazione stradale.

L’incontro, organizzato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale promosso dal Comune, ha avuto l’obiettivo di insegnare ai più piccoli le regole fondamentali per muoversi in strada in modo sicuro e responsabile, sia come pedoni che come ciclisti.

Gli agenti, Marco e Fabio, hanno illustrato con chiarezza e semplicità i principali segnali stradali, le norme di comportamento da tenere nei pressi degli attraversamenti pedonali e l’importanza dell’uso del casco in bicicletta grazie all'utilizzo di materiale visivo, quiz, e persino una piccola simulazione con segnali stradali in miniatura, per rendere l’apprendimento più divertente e concreto.

Gli alunni, entusiasti, hanno partecipato attivamente ponendo domande, raccontando le proprie esperienze e mostrando grande interesse per l’argomento. Alla fine dell’incontro, ciascuno ha ricevuto un piccolo attestato di partecipazione e un opuscolo colorato con le principali regole stradali da portare a casa. "È fondamentale educare i bambini sin da piccoli al rispetto delle regole della strada" - ha spiegato uno degli agenti intervenuti - "Loro sono il nostro futuro e possono anche diventare piccoli ambasciatori di sicurezza all’interno delle loro famiglie".

Un’esperienza educativa importante, che unisce teoria e pratica, e che la scuola e la polizia locale di Vallecrosia intendono ripetere anche nei prossimi anni scolastici con l’obiettivo di formare cittadini più consapevoli e responsabili.