Bajardo scommette sul turismo sostenibile: il Comune aderisce al progetto “Attorno ai Castellari”

Il Comune di Bajardo ha ufficialmente aderito al progetto “Attorno ai Castellari delle colline sanremesi”, promosso dal Comune di Sanremo e candidato al bando “Territori in Luce” della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’iniziativa punta a valorizzare in chiave culturale, turistica e sostenibile l’area compresa tra Sanremo e l’entroterra, con un’attenzione particolare ai siti archeologici di altura e ai percorsi storici che li collegano.

Il progetto nasce con l’intento di riscoprire il patrimonio archeologico dei cosiddetti “castellari”, insediamenti fortificati d’altura risalenti all’epoca preromana e romana, presenti in numerosi punti del Ponente ligure. Non solo memoria storica, ma anche occasione per sviluppare un turismo lento, fatto di trekking, visite guidate, eventi culturali e strumenti digitali per arricchire l’esperienza dei visitatori.

Nel caso specifico di Bajardo, l’amministrazione si impegna a supportare le visite guidate all’interno del proprio centro abitato, in collegamento con i sentieri che portano verso Monte Bignone e Pian del Re. Il Comune garantirà inoltre la manutenzione dei percorsi escursionistici che saranno sistemati proprio nell’ambito dell’iniziativa.

Il progetto, guidato dal Comune di Sanremo, coinvolge diversi attori del territorio. Sanremo coordinerà la gestione complessiva, il rinnovamento espositivo del Museo Civico Archeologico, la produzione di materiale informativo e l’organizzazione di eventi e corsi formativi. Il Consorzio Forestale Monte Bignone si occuperà della sistemazione dei sentieri e dell’installazione di pannelli informativi multilingue, oltre a monitorare il flusso degli escursionisti. Un ruolo importante sarà svolto anche dal Consorzio Tourist Comm Service, incaricato della creazione di pacchetti turistici, della gestione di un servizio transfer con minibus elettrici e della promozione del progetto. Anche i Comuni di Ceriana e Perinaldo prenderanno parte all’iniziativa, con attività simili a quelle previste a Bajardo.

L’adesione al progetto non comporterà alcun onere economico per Bajardo, mentre il cofinanziamento richiesto dal bando sarà interamente a carico del Comune di Sanremo, grazie anche al contributo del Tavolo del Turismo sanremese.

Se selezionato, “Attorno ai Castellari” potrebbe diventare un importante motore di sviluppo per l’intero territorio, valorizzando il paesaggio e la storia con un approccio innovativo e inclusivo.