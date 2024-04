Sanremo: "Caro Gianni...", il presidente di Mia Arcigay Marco Antei risponde a Gianni Rolando (Video)

“Caro Gianni…”: inizia così la risposta di Marco Antei, presidente del Mia Arcigay della nostra provincia, nei confronti di Gianni Rolando, candidato a sindaco di Sanremo, che aveva evidenziato come il Pride fosse ‘degenerato’.

Nei giorni scorsi, esattamente il giorno dopo la manifestazione, Antei e Rolando si erano incontrati: “E’ un’accusa forte e, quindi devo chiederti un chiarimento. Ti confermo che, se non vai al Pride, non puoi capire cosa sia e, quindi, ti invito già quello del prossimo anno. Alla peggio di ‘rompi’ per due ore e siamo amici come prima”.

Antei sottolinea a Rolando che, nel suo intervento, era disposto ad organizzare un congegno e una mostra che resero celebre il movimento Lgbt+ davanti al Casinò: “Io ho suggerito anche la vita di Carlo Carcano – va avanti – che ha vinto per quattro anni di seguito lo scudetto con la Juventus. E poi ha fondato la Carlin’s Boys”.

“Mi avevi anche promesso un comunicato – termina Antei – per rispondere affermativo alle nostre richieste ed abbiamo anche fatto una foto ricordo. Ora diventa urgente che il comunicato venga pubblicato con i rischi del caso, sia per me che per te per una foto insieme. Ma potrebbe essere un suggello della nostra amichevole chiacchierata”.