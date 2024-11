Ventimiglia, Scullino: "Mancano decoro e buonsenso, i banchi del mercato ostacolano l'ingresso al teatro comunale" (Foto)

"In città mancano il decoro e il buonsenso, i banchi del mercato coperto, ora posizionati in via Aprosio, ostacolano l'ingresso al teatro comunale". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Sono d'accordo a far lavorare gli operatori del mercato coperto in attesa che riapri la struttura ma ritengo opportuno che almeno l'ingresso del teatro comunale venga lasciato libero" - dice Scullino - "Diversi cittadini mi hanno segnalato che sono riusciti a fatica a entrare nel teatro per andare a ritirare i biglietti a causa dei banchi presenti davanti alle scale d'ingresso".

"Capisco che i commercianti del mercato fanno come possono ma il davanti del teatro deve essere lasciato libero oltre che per una questione di bellezza e d'immagine della città anche, e soprattutto, per ragioni di sicurezza" - mette in risalto Scullino - "Per entrare nel teatro bisogna passare tra i banchi e chi ha una carrozzina o altro rimane fuori. A mio avviso bastava spostare alcuni banchi dalla parte opposta del marciapiede e non si sarebbero creati disagi. In questo modo si fa anche un danno alla cultura. Povera Ventimiglia, la città è sempre peggio".