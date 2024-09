Ventimiglia, Parodi a FI: "Il mercato coperto non c'entra nulla con la mia mozione"

"Sono il primo a essere sensibilizzato dalla tragedia economica che stanno passando gli operatori del mercato coperto e mi sono messo a loro completa disposizione come consigliere comunale. Il mercato coperto non c'entra proprio nulla sulla mia mozione che riguarda esclusivamente quello degli ambulanti del venerdì". Con queste parole il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia, Roberto Parodi, replica alle dichiarazioni rilasciate dalla segreteria cittadina di Forza Italia, guidata da Gabriele Amarella.

"Tuttavia capisco che in questo momento il problema più urgente sia trovare una soluzione per il mercato coperto. Capisco anche che l'amministrazione e gli uffici stanno lavorando per risolvere questo problema" - afferma Parodi - "Detto questo la mia mozione non impone un'ordinanza urgente. Si tratta di prendere in considerazione le richieste fatte che arrivano dalla stragrande maggioranza dei cittadini e di darne seguito al momento che si andrà a rivedere il regolamento previsto, da quanto sostiene il vicesindaco Agosta, a fine ottobre".

"Approvare questa mozione significherebbe portare sul tavolo del confronto le mie proposte" - sottolinea il consigliere Parodi - "Sono proposte di buon senso e che mirano anche a creare un vero indotto economico per le attività commerciali del territorio oltre a rendere più vivibile la città. Confido in un ripensamento del consigliere Amarella e del vicesindaco Agosta e sono pronto anche ad accettare emendamenti da parte della maggioranza o della minoranza ma che non stravolgano il merito della mozione".