Mercato del venerdì a Ventimiglia, Parodi non si tira indietro: "La mozione resta"

"Non ci penso proprio a ritirare la mozione". Con queste parole il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia, Roberto Parodi, replica alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere comunale di maggioranza e capogruppo di Forza Italia Franco Ventrella riferendosi alla mozione sul mercato del venerdì, che è intenzionato a presentare nella prossima seduta del consiglio comunale, in programma domani sera alle 20, nonostante il continuo invito da parte degli esponenti di FI a ritirarla.

"La mozione resta e sarà votata in consiglio comunale" - afferma Parodi - "Confido in un voto positivo dei miei colleghi, sia della maggioranza che della minoranza. Posso solo garantire che almeno un voto sicuro lo avrà al cento per cento, il mio. Sono, comunque, pronto ad avviare un referendum popolare con una raccolta firme per far valere il volere dei cittadini".

Riguardo ad alcune indiscrezioni sul fatto che Parodi desidererebbe 'mandare a casa' il vicesindaco Marco Agosta e il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella, entrambi di Forza Italia, il consigliere dei Frontalieri afferma: "Non è vero e comunque non ho un potere tale da 'mandare a casa' qualcuno".