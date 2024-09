Ventimiglia, modificare orari e spostare banchi del mercato del venerdì: bocciata la mozione di Parodi (Foto)

Modificare gli orari e spostare alcuni banchi del mercato del venerdì di Ventimiglia nel parcheggio dell'ex Gil e sul Resentello per liberare una strada e migliorare così la viabilità della città. Lo ha chiesto, in consiglio comunale a Ventimiglia, con una mozione il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi, che dopo una lunga discussione viene bocciata dalla maggioranza.

"Chiedo la modifica dell'orario per portarlo allo stesso di tutti gli altri comuni della nostra provincia" - sottolinea Parodi - "Il rispetto del regolamento in particolare dell'articolo 11 riguardanti gli orari, la vendita di prodotti usati e la pulizia dell'area occupata. La mozione vuole, altresì, creare un vero indotto commerciale per le nostre attività dell'intera città dando la possibilità alla clientela di aver tempo per girare nella città e non solo al mercato".

"Chiedo, perciò, che questo consiglio comunale impegni il sindaco, la giunta e l'assessore delegato al commercio a prendere in considerazione, valutati i pareri tecnici e di sicurezza, le modifiche al regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche e il rispetto delle stesse" - dice Parodi - "Le modifiche sono: l'allineamento agli orari di tutti i mercati settimanali della provincia che prevedono la vendita dalle 8 alle 13 con eventuali deroghe che potranno essere concesse in via straordinaria nei periodi di feste; valutare la delocalizzazione di alcuni banchi nelle aree del parcheggio ex Gil e del belvedere Resentello; valutare, compatibilmente gli spazi creati nella delocalizzazione, di liberare via Vittorio Veneto fino all'altezza di via della Repubblica. Ciò costituirebbe una miglior viabilità dovuta alla possibilità, in caso di parcheggio completo in piazza della Libertà, di poter girare in via della Repubblica evitando code che incidono anche in vi Roma. Inoltre, migliorerebbe il fattore sicurezza".

"Compatibilmente al numero di nuovi posti creati nelle aree di delocalizzazione si può prevedere un'apertura, anche parziale, della passeggiata Oberdan" - mette in risalto Parodi - "Inoltre, si chiede un maggior controllo sul rispetto delle regole che prevedono la menzione con cartelli 'Merce usata' in caso di vendita di prodotti usati e di seconda mano, sul rispetto degli orari di chiusura e dello sgombero dell'area utilizzata; di dotarsi all'interno dell'area in concessione, di idonei contenitori per rifiuti ad uso della clientela; di lasciare, al termine della manifestazione, il posteggio pulito e libero da scarti dell'attività, suddivisi, per la raccolta differenziata. Chiedo di portare queste motivazioni al Tavolo do confronto di ottobre".

"Ho avuto occasione di pensare bene a quello che Parodi chiede e analizzare la situazione. Bisogna secondo me chiedere di essere presenti e poter partecipare attivamente al vicesindaco Agosta per parlare di queste tematiche importantissime" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Secondo me si possono spostare i banchi di via Veneto nel parcheggio dell'ex Gill per creare una viabilità alternativa ed è molto meno pericoloso per sicurezza. E' un punto che secondo me si può attuare dopo aver coinvolto le associazioni di categoria e commercianti. La richiesta che vorrei fare io è se si riuscirà a trovare una formula per poter votare la mozione di Parodi. Sul cambiamento dell'orario sono scettico perché per noi è una tradizione. Bisogna creare un tavolo di confronto per parlarne seriamente".

"Sono anche favorevole a votare le mozioni ma vorrei rispondere punto per punto al consigliere Parodi" - replica il vicesindaco Marco Agosta - "La proposta del cambiamento di orario bisogna valutarla in tutti i punti sentendo le categorie ma dobbiamo tenere conto anche di tutti i fattori, come i commercianti e cittadini. Il regolamento che andremo poi a modificare non parla solo del mercato di venerdì, parla anche di altre aree pubbliche come il mercato coperto, il parcheggio del cimitero e di manifestazioni, quindi non si può votare oggi perché prima bisogna valutare anche tutte le aree pubbliche. Sull'ex Gill e sul Resentello prima bisogna fare tutte le verifiche tecniche. Abbiamo delle priorità e in questo momento sono altre e non è il mercato del venerdì. Sono favorevole a incontrare tutti. Sono il primo che vuole accorpare il mercato ma se vogliamo migliorare la viabilità dobbiamo pensare a delle alternative. Sulla merce usata abbiamo inserito un punto nel nuovo regolamento. Ulteriori approfondimenti si possono fare, convocherò la minoranza, i cittadini, i commercianti e le associazioni di categoria".

"Ci siamo rendendo conto tutti che con il mercato coperto chiuso che la città è vuota. E' una delle attività più importanti della città insieme al mercato di venerdì e perciò bisogna maneggiarli con cura. Ora bisogna attivarsi per riaprire velocemente il mercato coperto" - sottolinea il consiglio comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Il mercato del venerdì non è a norma. Su ridurre l'orario alle 13 non lo vedo ottimale ma vedo una possibile differenziazione dell'orario estivo, magari prolungandolo, e invernale, riducendolo. Con quello che ha detto il vicesindaco dico di non mettere altra carne al fuoco ma di poterci mettere in grado di lavorare tutti insieme. L'emendamento è inerente alla mozione e si deve accettare o al massimo si boccia e poi si boccia la mozione ma si deve accettare visto che è inerente".

"E' ovvio che anche io invito al ritiro alla mozione del consigliere Parodi che non indica una sconfitta politica ma altrimenti ci sarà una votazione negativa alla mozione" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Sono d'accordo a una differenziazione di orario tra estivo e invernale".

"Non si capisce se la mozione si ritira o no" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Il mercato del venerdì è per noi l'unica industria della città insieme al mercato annonario. Bisogna sentire le associazioni di categorie, gli ambulanti, i comitati di quartieri, la polizia locale, i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco. Non serve una mozione, dovete parlarne, discutere e portare una delibera da approvare. Cosa ci finisce nel parcheggio di ex Gil? I moduli delle Biancheri, il mercato coperto o il mercato del venerdì?".

"Una riqualificazione del mercato del venerdì" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "ritengo che sia un argomento, da trattare in un tavolo tecnico e di confronto visto che si tratta di un argomento così serio e delicato, che riguarda davvero tante persone".

"Predisporre precise direttive di orario e disposizioni di banchi senza aver convocato tutti gli enti coinvolti non va bene, penso che si debba convocare un tavolo di confronto" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea.

"In questa mozione mi incuriosisce la superficialità con cui propone certe cose: cambiare gli orari di lavoro e delocalizzare certe bancherelle al Resentello, zona demaniale e che esporrebbe i banchi alle condizioni atmosferiche. Lei continua a fare quello che vuole senza un confronto presentando mozioni come fa la minoranza" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Non è il nostro modo di fare politica. Anche i commercianti si alzano al mattino e vanno a lavorare, hanno la stessa dignità dei frontalieri".

"Bisogna ammirare e ringraziare il consigliere Parodi che si portavoce le istanze dei cittadini. Non ha chiesto oggi di fare delle modifiche ma chiede di impegnare a considerare, valutati i pareri tecnici e di sicurezza, alcune modifiche è sicuramente una necessità per poter portare avanti le istanze" - interviene il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Fa specie che è Amarella che è un battitore libero quando è stato lui stesso a presentare una mozione. Questa mozione serve per tenere in conto le idee dei cittadini per poter compiere tutte le modifiche necessarie per soddisfare le esigenze di tutti. Il mio voto sarà favorevole".

"Per noi l'orario non si tocca" - dice il consigliere comunale Giovanni Ascheri - "Si può ragionare sul periodo invernale. Se si farà il tavolo tecnico noi interverremo. Il mercato del venerdì di Ventimiglia è particolare perché è adiacente alla stazione e permette ai francesi di arrivare in treno a Ventimiglia e di girare in città e dà un grosso contributo all'economia cittadina. Era un giorno eccezionale che purtroppo ora non è lo è più ma è conosciuto in tutta Italia e in Francia. Chiedo di controllare la qualità della merce. Ringrazio Parodi per aver sollevato il problema, abbiamo recepito e ci stiamo lavorando".

"Il venerdì non ci si muove" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Ci siamo resi conto quanto siano importanti queste attività solo quando ci sbattiamo contro. Il consigliere poteva posticipare la mozione. Credo che questa non sia la modalità giusta che però rimane la sua linea. Non credo che ci sarà il voto a questo punto".

"Con il parcheggio di corso Genova la viabilità dovrebbe migliorare" - dice il consigliere comunale Franco Ventrella - "Sono d'accordo sulla pulizia e la raccolta differenziata. Sono state elevate sanzioni a operatori che non hanno liberato le aree nei tempi previsti. Se riusciamo a far rispettare le regole e a realizzare parcheggi non servirà lo spostamento dei banchi nell'ex Gil. Faccio fatica a capire la necessità di spostare i banchi per la viabilità di via Vittorio Veneto. Non possiamo che votare contro la mozione di Parodi".

"Non condividiamo le modalità di Parodi" - mette in risalto il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco.

"Non intendo discutere domani mattina di questo ma intorno a un tavolo di confronto" - replica il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "Dico io stesso di emendare la mia mozione e che tutti i punti precedenti siano oggetto di valutazione non vincolante per la revisione del mercato del venerdì".

Il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari non accetta l'emendamento presentato da Roberto Parodi sulla sua mozione. Il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini chiede, perciò, la sospensione di cinque minuti della seduta.

"La minoranza insieme al consigliere comunale Parodi vuole presentare un emendamento alla mozione di Parodi" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci.

Il presidente Nazzari accetta l'emendamento e lo mette al voto ma ottiene solo sette voti favorevoli.