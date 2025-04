Regione: lunedì 28 aprile assessore Scajola alla giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro a Imperia

Lunedì, 28 aprile alle ore 9, l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola parteciperà alla giornata conclusiva del ‘Liguria Ponente Tour ‘25’ presso la sede del Sei-Cpt Polo tecnologico imperiese in via Privata Gazzano 24 a Imperia.



L’iniziativa è stata organizzata dalla stessa scuola edile in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.