Dalla scuola allo sport al verde pubblico: le proposte del PD di Ventimiglia questa sera in consiglio

Oggi il Consiglio Comunale di Ventimiglia è chiamato a votare due atti fondamentali per il futuro della città: il DUP e il bilancio preventivo. Documenti che, secondo il Circolo PD di Ventimiglia, dovrebbero indicare una direzione chiara e una visione di sviluppo, ma che invece «non programmano, non innovano, non decidono». Dal Partito Democratico arriva una critica netta all’impostazione della maggioranza. «Al netto della propaganda, Ventimiglia resta ferma, legata al palo, senza ambizione né slancio», sottolineano i rappresentanti del circolo, evidenziando come negli ultimi anni si siano susseguiti annunci e giustificazioni senza che la città ricevesse risposte concrete. «Abbiamo ascoltato troppe volte alibi e scaricabarile sul passato, mentre Ventimiglia aspetta soluzioni reali».

Proprio per questo, il PD annuncia un atteggiamento costruttivo in Aula: niente polemiche sterili, ma proposte precise e realizzabili, con un unico obiettivo dichiarato: la città. «Crediamo che la politica debba costruire, non attaccare», spiegano dal circolo. Tra le priorità che verranno portate in Consiglio c’è il rifacimento del marciapiede di via Rufo, nel quartiere Nervia. Un percorso pedonale oggi impraticabile, soprattutto per persone con disabilità e famiglie con carrozzine, costrette in alcuni tratti a camminare sulla carreggiata. «È una situazione non più accettabile, che riguarda sicurezza e dignità».

Altro punto centrale riguarda la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti sportivi cittadini, in particolare Palaroja e Palabiancheri. Coperture danneggiate, infiltrazioni negli spogliatoi e parquet spesso inagibili mettono a rischio la continuità dell’attività sportiva. «Serve un intervento urgente, prima che lo sport a Ventimiglia venga fermato dai problemi strutturali». Spazio anche alla scuola, con la richiesta di rifacimento dei servizi igienici della Scuola Primaria di Roverino, un intervento atteso da anni. «Non è più rinviabile: parliamo della sicurezza e della dignità dei nostri studenti».

Infine, il PD propone un piano per un verde pubblico più sostenibile, attraverso uno studio per l’introduzione graduale di piante a basso consumo idrico, coinvolgendo associazioni competenti o l’Università di Genova, già impegnata nella gestione dei Giardini Hanbury. «Pensare al verde significa pensare al futuro e alla qualità della vita». Il messaggio che il Circolo PD di Ventimiglia intende portare in Consiglio è chiaro: «Continueremo a lavorare con serietà, concretezza e coraggio, avendo come stella polare Ventimiglia, non le polemiche».