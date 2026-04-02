Ventimiglia, 114mila euro per sfalcio e monitoraggio delle strade frazionali

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia prosegue nel percorso di valorizzazione delle frazioni e del tessuto agricolo locale, avviando la procedura per l’affidamento del servizio di sfalcio erba e monitoraggio delle strade comunali di collegamento per il biennio 2026/2027.

L’intervento riguarderà complessivamente circa 81 chilometri di viabilità frazionale, suddivisi in cinque zone omogenee, e sarà affidato a cinque imprenditori agricoli residenti e titolari di aziende operanti sul territorio. Una scelta precisa dell’Amministrazione che unisce la manutenzione del territorio al sostegno concreto dell’economia locale, coinvolgendo chi vive e lavora quotidianamente nelle frazioni e ne conosce a fondo le esigenze.

Gli operatori interessati potranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, la propria proposta di offerta per una o più aree, tramite invio alla PEC comunale e attestando i requisiti richiesti.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore alle Frazioni Domenico Calimera – rafforziamo un modello che mette al centro il territorio e chi lo presidia ogni giorno. Gli agricoltori non sono solo operatori economici, ma veri custodi delle nostre frazioni: affidare loro la manutenzione delle strade significa garantire interventi più tempestivi, maggiore cura e una presenza costante. Allo stesso tempo, sosteniamo concretamente le aziende agricole locali, creando opportunità di lavoro e valorizzando competenze già radicate sul territorio. È una scelta di buon senso che va nella direzione di una gestione più efficiente e sostenibile della cosa pubblica, rafforzando il legame tra amministrazione e comunità frazionali. L’Amministrazione comunale conferma così l’attenzione verso le frazioni, investendo ben 114.000 euro oltre IVA di legge, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità, il decoro urbano e la qualità dei servizi, attraverso una filiera locale che mette in rete istituzioni e imprese del territorio”.