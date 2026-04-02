Pesca: Gianni Berrino (FdI) "Aumento numero imbarcazioni per tonno rosso garantirà più prodotto di qualità"

La Liguria rafforza il proprio ruolo nella pesca del tonno rosso grazie al nuovo decreto valido per il triennio 2026-2028. Il provvedimento, firmato il 1° aprile, introduce un aumento significativo delle quote e delle imbarcazioni autorizzate, con effetti concreti anche per la marineria ligure. A sottolinearlo è il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, che evidenzia come “il decreto, reso possibile grazie all’impegno del Ministro Lollobrigida, del sottosegretario La Pietra e alla Direzione Generale della Pesca, consentirà anche in Liguria un aumento del numero delle imbarcazioni autorizzate”. Un riferimento diretto al ministro Francesco Lollobrigida e al sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra.
Il dato più rilevante riguarda le piccole imbarcazioni, che passeranno da 3 a 36 unità complessive:
- 3 con quota da 1,5 tonnellate
- 33 con quota da 1 tonnellata
Una crescita che, secondo Berrino, garantirà “anche al consumatore finale di trovare maggior prodotto di qualità e tracciato”.
Nel dettaglio territoriale, la provincia di Imperia si conferma leader regionale, con un incremento da 2 a 18 imbarcazioni autorizzate:
- Imperia: da 1 a 9
- Sanremo: da 1 a 6
- Ventimiglia: da 0 a 3
Segue la provincia di Savona, che passa da 1 a 9 unità:
- Loano: da 1 a 2
- Savona: da 0 a 3
- Varazze: da 0 a 4
Crescono anche le altre aree liguri:
- Città metropolitana di Genova: da 0 a 4 (Arenzano 2, Genova 1, Chiavari 1)
- La Spezia: da 0 a 2
Il decreto segna dunque un cambio di passo per il settore, con una distribuzione più ampia delle opportunità e un rafforzamento dell’intera filiera della pesca ligure.