Ventimiglia, subbuglio in maggioranza. Parodi: "Non mi possono mandare via"

Subbuglio in maggioranza a Ventimiglia. Il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi, secondo alcune indiscrezioni, mirerebbe alla segreteria di Forza Italia.

"No comment per il momento. Non confermo e non smentisco" - dichiara a riguardo il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi che però dice scherzando - "Voglio la presidenza al posto di Tajani".

"Non sono in Forza Italia, la mia lista è Frontalieri. Credo che l'attuale segretario cittadino, Gabriele Amarella, stia facendo bene anche se su alcune cose abbiamo avuto dei punti di vista e opinioni diversi" - aggiunge però Parodi, che nei giorni scorsi è stato protagonista di un alterco in piazza avvenuto, alla conclusione dello scorso consiglio comunale, con un membro dello staff del sindaco - "Nel futuro non lo so, le cose in politica possono cambiare da un momento all'altro".

Sembra comunque possibile un 'avvicinamento a qualcuno', probabilmente può trattarsi del consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta, che, a detta di Parodi, è una delle persone che più si avvicina alla sua visione della città. "Può esserci un 'avvicinamento' con qualcuno" - svela, infatti, Parodi.

Riguardo alla richiesta da parte del centrodestra di 'far sedere Parodi tra i banchi della minoranza', il consigliere dei Frontalieri mette in chiaro: "Dalla maggioranza non mi possono mandare via perché per farlo dovrebbero espellere la lista dei Frontalieri e non è possibile farlo per legge" - afferma Parodi - "Solo il capogruppo della lista Frontalieri potrebbe mandarmi via ma visto che sono io, non ho intenzione di mandarmi via da solo". "Non importa dove mi siedo, l'importante è che non mi mettano dietro a un muro come è successo durante le cerimonia del San Segundin d'Argentu" - dice scherzando Parodi.

Ora è tutto un divenire, bisognerà vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni e come si evolveranno alcune circostanze.