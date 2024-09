Alterco in piazza, Forza Italia Ventimiglia: "Condanniamo ogni forma di aggressione fisica o verbale"

"Condanniamo ogni forma di aggressione fisica o verbale". Con queste parole Forza Italia Ventimiglia commenta l' alterco in piazza avvenuto alla conclusione del consiglio comunale tra il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi e un membro dello staff del sindaco.

"La segreteria cittadina di Forza Italia esprime vicinanza e solidarietà al segretario regionale del movimento giovanile, Davide Longordo, in merito ai fatti accaduti dopo il consiglio comunale" - dice Forza Italia Ventimiglia - "Forme di aggressione fisiche e verbali non ci appartengono e non trovano nessuna giustificazione".