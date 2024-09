Ventimiglia, maretta in maggioranza: alterco in piazza tra Parodi e un membro dello staff del sindaco

Maretta in maggioranza a Ventimiglia. Il malcontento del consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi, in seguito alla bocciatura della sua mozione sul mercato del venerdì da parte della maggioranza durante la seduta del consiglio comunale di ieri sera, è sfociata in un'aggressione verbale e, in parte, fisica verso un membro dello staff del sindaco alla conclusione della seduta.

Un alterco avvenuto in piazza, davanti al Comune, alla presenza di molti testimoni sia del mondo politico, come assessori, consiglieri di maggioranza e minoranza ma anche di tecnici comunali e di cittadini, che avevano seguito la seduta semplicemente come pubblico, rimasi stupiti dal comportamento insolito e inappropriato del consigliere Parodi.

Secondo le testimonianze di alcuni presenti non si è trattato di una semplice 'spintarella' come minimizzato dal consigliere Parodi ma è stato un vero e proprio 'faccia a faccia' sui lavori consiliari, in particolare sul fatto che 'fosse mancato il confronto riguardo alla mozione di Parodi'. Qualcosa non deve essere andato bene a Parodi che ha così aggredito inizialmente verbalmente, insultandolo, e poi, in un secondo momento, anche fisicamente un membro dello staff del primo cittadino. E' stato necessario l'intervento del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari e anche di alcuni consiglieri comunali per dividere le due persone coinvolte nell'alterco.

"Parodi ha preso a male parole il membro dello staff e lo ha insultato" - raccontano alcuni testimoni - "Ha puntato un dito contro il giovane membro dello staff del sindaco. Poi gli si è avvicinato faccia a faccia, fronte a fronte e lo ha spinto con la testa, una mezza craniata. Lo ha preso dal bavero, facendogli saltare i primi bottoni della camicia, e gli ha messo le mani al collo. Sono dovuti intervenire il presidente del consiglio comunale Nazzari e i consiglieri Ambesi e Di Marco per dividerli. Una reazione e un comportamento inaspettati per un personaggio pubblico come è Roberto Parodi".