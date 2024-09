Alterco in piazza a Ventimiglia, il centrodestra: "Parodi si vada a sedere con la minoranza"

Maretta in maggioranza a Ventimiglia. Il centrodestra, in seguito all'alterco in piazza avvenuto, alla conclusione dello scorso consiglio comunale, tra il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi e un membro dello staff del sindaco, condanna l’atteggiamento tenuto dal consigliere dei Frontalieri e si auspica che venga preso un adeguato provvedimento: far sedere Parodi tra i banchi della minoranza.

La maggioranza ventimigliese pare che abbia chiesto un intervento del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari per far sì che inviti Parodi a cambiare posizione sedendo fisicamente alla minoranza, vicino al consigliere comunale Tiziana Panetta, che, a detta di Parodi, è una delle persone che più si avvicina alla sua visione della città.

Secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere in programma domani una riunione tra i capigruppo dei partiti per parlare proprio della situazione creatasi in seguito alla bocciatura della mozione di Parodi sul mercato del venerdì. Tecnicamente non sarebbe possibile 'espellere' Parodi dalla maggioranza, anche se in pratica pare che sia già stato escluso dalle riunioni e dalle chat della maggioranza, perché solo il consigliere comunale dei Frontalieri può decidere, in caso, di passare dalla parte dell'opposizione. Ora è tutto un divenire, bisognerà vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni e come si evolveranno alcune circostanze.