Alterco in piazza a Ventimiglia, Parodi: "Ho le spalle larghe, certe falsità non mi faranno cambiare metodo"

"Ho le spalle larghe e non sono certe falsità che mi faranno cambiare metodo". Con queste parole il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi replica alle dichiarazioni di alcuni testimoni che hanno deciso di raccontare, anonimamente, quello che era successo in piazza davanti al Comune alla conclusione della seduta del consiglio comunale di mercoledì scorso.

"Fortunatamente non ero solo" - sottolinea Parodi - "Ci sta che in politica si ingigantiscano i fatti per screditarti, soprattutto, quando tocchi argomenti che danno fastidio. Ma almeno questo fantomatico testimone che ha assistito si fosse firmato. Meglio restare anonimo per non beccarsi una querela?".

"Ho già detto che mi sono scusato per la reazione ma non è stata quella di quanto questo anonimo ha dichiarato e fortunatamente c'erano anche un'altra decina di persone" - dichiara Parodi - "Se questo è un modo per costringermi a fare una politica più accomodante e meno fastidiosa, si sbagliano. Ho le spalle larghe e non sono certe falsità che mi faranno cambiare metodo".