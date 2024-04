Sanremo: approvato il calendario delle manifestazioni sportive fino a dicembre, ecco i contributi

E’ stato approvato, dall’amministrazione comunale di Sanremo, il programma degli eventi sportivi che si svolgeranno da aprile a dicembre di quest’anno.

Il programma è stato predisposto dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni e, ovviamente, si tratta degli appuntamenti sportivi che saranno organizzati da società sportive locali, alle quali andranno 159mila euro di contributi da palazzo Bellevue.

Il primo appuntamento è il ‘Sanremo Gym Festival’, che si svolgerà nel prossimo fine settimana, con un contributo di 5.000 euro. Quindi toccherà allo ‘Ior e Rorc Meeting’ di Vela, organizzato dallo Yacht Club per un contributo di 75mila euro e che si svolgerà dal 17 al 19 maggio.

Nello stesso weekend ci sarà il ‘Festival nazionale del beach volley’ che riceverà un contributo da 5.000 euro. Il 9 giugno sarà la volta della corsa cicloturistica ‘Milano-Sanremo’ con 2.000 euro di contribuzione mentre, dal 13 al 16 al Solaro si svolgerà il concorso ippico intenazionale Csi (5.000 euro). Il 15 giugno ‘Run for the Whales’ (2.500 euro) e dal 17 al 22 il ‘Giro d’Italia a Vela’ (nessun contributo). Dal 20 al 23 giugno nuovo concorso ippico al Solaro (5.000 euro).

A luglio si comincia il 6, con il ‘Memorial Franco Botti’ di ciclismo (1.450 euro). Dal 12 al 14 torna la vela con il ‘Circuito del Mediterraneo’ dello Yacht Club Sanremo (senza contributi). Il 13 luglio toccherà alla Transalp ‘La via del Sale’ (500 euro) e il giorno dopo la ‘Hard Alp Tour Pavia-Sanremo. Il 20 e 21 luglio il basket con la Msb 24h ‘Tre Ponti’ (2.500 euro).

Ad agosto la ‘Voleè Cup’ al Tennis Solaro (dal 24 al 1° settembre per 2.500 euro di contributi. Dal 5 al 7 settembre la ‘Hard Alp Sanremo-Sestrieres’ (5.000 euro) e, dal 20 al 22 la ‘Challenge’ di triathlon (9.500 euro). Il 28 e 29 il ‘Trofeo dei presidenti’ di canottaggio (4.250 euro) e il 28 e 29 (ma anche in altri due weekend di ottobre) la ‘Sanremo Volley Cup Tessitore’ per 7.000 euro di contributi.

Dal 25 al 27 ottobre torna la vela con il ‘Trophee Grimaldi) e, nello stesso fine settimana una gara di campionato italiano di Enduro (20mila euro di contributi). Il 30 novembre e 1° dicembre la ‘Sanremo Marathon 2024’ (7.000 euro) e, infine, senza contributi dal 6 all’8 dicembre una regata del ‘Meeting internazionale del mediterraneo’.

