Sanremo: nuovo polo dell'infanzia in ritardo, non aprirà prima di fine 2026. Incarico per il monitoraggio del cantiere (Foto)

Ritardo di un anno per la costruzione del nuovo polo dell’infanzia di via Duca degli Abruzzi a Sanremo e rischio di perdere i finanziamenti Pnrr. L’11 dicembre scorso, infatti, si è svolto un sopralluogo congiunto in cantiere, con il RUP, alla presenza della Task Force Edilizia Scolastica (TFES), incaricata dal Ministero per il controllo dell’attuazione degli interventi.

Durante il sopralluogo e sulla base dell’analisi del cronoprogramma approvato nell’aprile scorso, è stato registrato un forte ritardo sulla fine dei lavori, che era prevista per il 4 settembre prossimo. Ad oggi si prevede che, in base alle lavorazioni effettuate, i lavori non potranno essere completati prima di settembre 2026.

Il ‘Responsabile del Procedimento’ ha quindi deciso di conferire un incarico professionale di attività di supporto al RUP stesso, come il monitoraggio del cantiere in modo da consentire il rispetto dei tempi e i target imposti dal PNRR, pena la perdita totale del finanziamento ottenuto. L’incarico è andato all’Architetto Maurizio Borelli, per una cifra stanziata di circa 6.500 euro.

La nuova struttura, lo ricordiamo, prevede due lotti, per un lavoro da 1,2 milioni di euro, affidato alla ditta ‘MB Geoteams’ di Savona che ha presentato un ribasso del 16,39%. Il nuovo polo scolastico sorgerà in via Duca degli Abruzzi, dietro a villa Ormond. Sarà una scuola del tutto innovativa, immersa nel verde e ricca di spazi studiati alla perfezione per i bimbi e per le loro famiglie. Una scuola contemporanea e attuale, un edificio green e sostenibile che rappresenterà un punto di riferimento per le future generazioni di sanremesi.

Il nuovo polo dell’infanzia è stato uno dei molti progetti dell’amministrazione Biancheri per le scuole cittadine tra ristrutturazioni, messe in sicurezza e costruzione di nuovi edifici.