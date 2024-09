Ventimiglia, alterco in piazza: pace fatta tra il consigliere Parodi e il membro dello staff del sindaco (Foto)

Una stretta di mano e una foto insieme. Pace fatta tra il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi e il membro dello staff del sindaco che era stato aggredito, verbalmente e fisicamente, in piazza alla conclusione dell'ultimo consiglio comunale.

Questa mattina, in occasione dell'inaugurazione del nuovo polo sportivo al liceo Aprosio, i due protagonisti dell'alterco hanno garantito di essersi chiariti e, spronati dal presidente della Provincia Claudio Scajola, si sono stretti amichevolmente la mano.

Parodi ha inoltre, assicurato di essersi scusato in modo appropriato con Davide Longordo per il comportamento mostrato quel giorno. In seguito, una foto insieme al presidente Scajola ha totalmente sancito la tregua.