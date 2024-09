Edilizia scolastica, Ventimiglia inaugura il nuovo polo sportivo al liceo Aprosio (Foto e video)

Due campi polivalenti per il basket e la pallavolo, un campo da calcio a 5 e una pista di atletica con pedane per salto in alto, salto in lungo e lancio del peso. Il nuovo polo sportivo al liceo Aprosio di Ventimiglia è stato inaugurato, in mattinata, alla presenza del consigliere regionale Enrico Ioculano, del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, del consigliere provinciale con delega all'Edilizia Scolastica e sindaco di Taggia Mario Conio, del consigliere provinciale e consigliere comunale Gabriele Amarella, del sindaco Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta, del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, degli assessori Serena Calcopietro, Milena Raco e Domenico Calimera, dei consiglieri comunali Roberto Parodi e Tiziana Panetta, dei docenti e degli studenti.

Un intervento reso possibile grazie alla Provincia che ha ottenuto il finanziamento necessario dal Pnrr pari a 507.500 euro per realizzare gli impianti esterni all’edificio scolastico che occupano una superficie di 4.872 metri quadrati: due campi polivalenti per il basket e la pallavolo, un campo per il calcio a 5, una pista di atletica.

La Provincia ha, infatti, curato i lavori della posa del tartan per le aree di gioco, della sistemazione dei percorsi pedonali e delle aree verdi adiacenti con i quali è stato completato il rinnovo della vecchia area sportiva totalmente da riqualificare. "Si tratta di un intervento assai importante: è la più grande area sportiva esterna ad uso scolastico di tutta la provincia, fondamentale per la crescita e le attività motorie degli alunni del liceo, che conta quasi 800 studenti del liceo Aprosio che comprende diverse scuole: scientifico, classico, linguistico e scienze umane" - dice il presidente della Provincia Claudio Scajola - "Noi siamo abituati a trascurare l'attività sportiva. In Italia si è investito poco sull'attività motoria che credo, invece, che sia fondamentale perché aiuta il fisico e ci abitua alle regole, ci aiuta ad essere tutti uguali dove possiamo esprimere tutti i valori più profondi. Invito a dare sempre di più attenzione all'attività sportiva".

"Mi fa piacere essere qui e ringraziare pubblicamente la Provincia e tutti coloro che si sono adoperati per realizzare questa infrastruttura sportiva di elevata qualità" - dichiara il sindaco Flavio Di Muro - "Non bisogna dimenticarsi di quelli che sono i valori veri, le attenzioni che dobbiamo dare specie verso i più giovani e lo sport, che ha un carattere formativo e non solo di divertimento. Accolgo con favore nella mia città questa nuova infrastruttura sportiva e spero che possa aprirsi non solo agli studenti che frequentano il liceo ma a tutti i ragazzi e meno giovani di Ventimiglia in un contesto urbano che sta migliorando. Qui affianco vi è un importante investimento privato di carattere sportivo che con una nuova convenzione urbanistica avrà vita. Tutta la zona avrà un carattere sportivo, sociale e urbanistico".

I lavori, eseguiti da Impresa Marino di Sanremo, sono durati circa un anno e mezzo. "Lo sport è davvero importante per la crescita di ciascun individuo" - afferma Roberto Campagna, provveditore agli studi della provincia di Imperia - "Ringrazio l'amministrazione provinciale e comunale per questa possibilità. Io stesso da ragazzo ho praticato attività sportiva a livello agonistico e ho imparato grandi insegnamenti che mi sono poi serviti per il resto della vita: l'importanza di fare gruppo, l'accettazione della sconfitta e il rispetto per l'avversario. Ai giovani dico: siate sempre rispettosi verso il vostro prossimo, siate umili mai supponenti perché anche le persone più semplici possono trasmettere valori e insegnamenti che possono essere d'ausilio per poter diventare uomini e donne migliori nella vostra vita".

La cerimonia d'inaugurazione, oltre alla benedizione da parte di don Marco Tommaso Reali, parroco di Cristo Re e San Marco Evangelista a Camporosso, ha previsto anche la lettura di un brano dall'Iliade e di poesie da parte degli studenti del liceo Aprosio ed esibizioni di danza delle cheerleader della scuola, un gruppo di giovani ballerini degli Urban Theory.