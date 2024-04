Sanremo: restyling dei giardini Regina Elena, Menozzi "Le associazioni propongono fake news!"

“Sono molto sorpreso dalle dichiarazioni di alcune associazioni in merito al progetto di restyling dei giardini Regina Elena inseriti nel Pinqua, finanziati con fondi PNRR”. Sono le parole dell’Assessore al verde pubblico, Mauro Menozzi, per l’intervento di ieri sul nostro giornale (QUI) di alcune associazioni di Sanremo, in relazione al progetto di restyling dei giardini Regina Elena.

“Smentisco categoricamente, e mi auguro definitivamente – prosegue - le fake news secondo cui con il progetto di riqualificazione dei giardini verrà abbattuta la pineta: tutto ciò non corrisponde al vero. A tal proposito basti ricordare che su impulso del sindaco a luglio dello scorso anno, ovvero ormai nove mesi fa, è stata adottata una delibera di Giunta con cui veniva dato mandato al Rup di preservare le attuali alberature di ‘Pinus pinea’ esistenti, fatte salve eventuali criticità di sicurezza rilevate da perizie agronomiche, come ribadito dal sindaco in Consiglio comunale. Inoltre, ricordo che il progetto ha avuto l’approvazione degli enti competenti ai beni vincolati, tra i quali la Soprintendenza Archeologica, Belle Arte e Paesaggio”.

Menozzi rileva, inoltre, che le associazioni stanno divulgando rendering e immagini non corrispondenti al progetto esecutivo appaltato: “Contrariamente a quanto sostenuto, non porterà significative differenze nello skyline della Pigna e nella conformazione dei giardini. Resta intesa la massima attenzione paesaggistica alla pineta per la quale è stato dato incarico ad un agronomo specializzato per le necessarie verifiche di sicurezza dei pini messi a dimora nei primi anni Ottanta”.

“Appare quindi evidente – termina Menozzi - una non precisa conoscenza del progetto da parte delle associazioni. Con questo intervento spero di aver chiarito alla cittadinanza gli aspetti progettuali, fornendo dati corretti”.