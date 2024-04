Speciale Weekend: i nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Oggi e domani torna a Sanremo l’ormai imperdibile appuntamento con 'Villa Ormond in Fiore', la sesta edizione della kermesse dedicata ad un’eccellenza del territorio del ponente: i fiori. Un fine settimana ricco di eventi, con esposizioni floreali, mostre tematiche, laboratori didattici, arti figurative, teatro e musica dove il fiore e la sostenibilità ambientale saranno i protagonisti indiscussi.

Sono previste numerose attività didattiche gratuite per le famiglie: l’Associazione Festival della Scienza, in collaborazione con l’Istituto Regionale per la Floricoltura e con il CREA OF di Sanremo propongono laboratori interattivi sulle tematiche del fiore, della sostenibilità ambientale e del riciclo; gli educatori di Talea si prenderanno cura dei più piccoli attraverso una serie di laboratori artistici, creativi, esperienziali che, partendo dal fiore, toccano tematiche educative di grande attualità: il riciclo, la gestione sostenibile delle risorse, le energie pulite; è previsto, inoltre, un laboratorio della carta, organizzato dal Consorzio della lavanda della Riviera dei Fiori. L'ingresso è gratuito (il programma a questo link).

Ritorna anche quest’anno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo (e quest’anno eccezionalmente anche al Teatro dell’Opera del Casino) il concorso internazionale ‘Sanremo Dance’ Festival di danza classica, modern, contemporanea, danza fantasia, hip hop, danze etniche e di carattere giunto alla 16ª edizione. La kermesse è iniziata ieri con l'evento ‘Tutti ballano Sanremo’ e con il flashmob, davanti al teatro, sulle note di ‘Sinceramente’ di Annalisa. La manifestazione ha ormai consolidato numeri di partecipazione assolutamente unici tanto da richiedere il supporto del Teatro del Casinò per ospitare alcune delle 400 coreografie previste per il concorso. Considerevole il numero dei ballerini che supera le 1500 unità e delle 85 scuole, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, dalla Francia, dal Brasile, dalla Corsica e da Malta (per leggere la scaletta di oggi al Teatro Ariston cliccare QUI, per quella del Teatro del Casinò QUI)

A Dolceacqua è iniziata giovedì scorso la tanto attesa manifestazione che annuncia l’arrivo della primavera ‘Carugi In Fiore’ che proseguirà fini a domani, domenica 28 aprile. Il borgo dell’entroterra sarà come di consueto vestito a festa e completamente infiorato; non mancherà il mercatino del biologico e dell’artigianato, degustazioni di prodotti tipici locali di cui Rossese e olio extravergine da olive taggiasche saranno i protagonisti, ma anche laboratori per grandi e piccini e tante altre sorprese. Il Castello Doria sarà aperto, come sempre, tutto il giorno così come l’enoteca regionale della Liguria (consultare il programma a questo link)

C’è ancora un appuntamento in programma per la manifestazione ‘Bordighera Outdoor Experience’. Da giovedì scorso la città delle palme si è trasformata nel paradiso delle attività all’aria aperta: trekking, mountain bike, passeggiate culturali e molto altro. Per l’occasione la rotonda di Sant’Ampelio è stata trasformata in un Village con un punto di accoglienza fisso e sede dello street food. E oggi si chiude con il ‘Beodo Trail', corsa/camminata non competitiva di circa 3 ore in ambiente naturale. Dopo la partenza alle ore 9 dalla Spianata del Capo, si salirà fino a Montenero, attraverso sentieri caratteristici e viste mozzafiato sul golfo della città, la lunghezza è di 10k ed un dislivello di circa 500m. Sarà previsto un punto acqua a metà percorso ed ovviamente al termine anche un piccolo ristoro. Tutto il percorso sarà segnato e gli incroci principali presidiati da personale addetto (prenotazioni a questo link).

‘Golden Festival Imperia - Music & Food’ è il titolo dell’evento in programma fino a domenica al Parco Urbano a Imperia. Ancora due giorni di puro divertimento ad iniziare dalle 12 con musica e buon cibo. Non mancheranno Food Truck gastronomici con deliziose proposte street food provenienti da tutto il mondo, oltre a ben 20 spine di birra artigianale irlandese e americana e Cocktail impeccabili. Da non perdere.



Spazio anche a numerose proposte teatrali, iniziamo da quelli in programma oggi.



Al Teatro comunale di Ventimiglia va in scena questa sera lo spettacolo ‘Uomo e galantuomo’: un classico della commedia degli equivoci con Geppy Gleijeses, il figlio Lorenzo e con Ernesto Mahieux, Patrizia Spinosi, Ciro Capano, Gino Curcione, Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Riccardo Feola, Salvatore Felaco, Demi Licata.

Scritta da Eduardo De Filippo nel 1922, Uomo e galantuomo racconta la storia di una sgangherata compagnia di guitti invitati a fare qualche recita in uno stabilimento balneare. Dovrebbero provare lo spettacolo, ma pensano a tutto tranne che a interpretare le loro scene, preoccupati di procurarsi il pasto quotidiano e di badare alle proprie faccende personali. Poi gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera.



Al teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare questa sera rivivrà un’icona della musica francese dei primo del ‘900, la maggiore ‘chanteuse realiste’, chiamata anche l’usignolo per la sua inconfondibile voce, ovvero Edith Piaf.

Cantare l'inimitabile mito della canzone francese che ha segnato un'epoca con la sua prorompente personalità può rappresentare uno dei più insidiosi rischi nel percorso creativo di un artista. Ma Gianni De Feo, consapevole del pericolo, si è avvicinato, da attore-cantante, con estrema cautela al personaggio senza cercarne alcuna identificazione. In questa sua ricerca interpretativa ha voluto restituire al pubblico le atmosfere di un'epoca senza tempo, con uno sguardo contemporaneo e un gusto per il passato in costante equilibrio, accompagnato dal suono della fisarmonica negli arrangiamenti di Marcello Fiorini.



‘Il Matrimonio Mancato’ è il titolo dello spettacolo teatrale di Stefania De Ruvo messo in scena questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello dagli attori della Compagnia Teatrale Amici del Teatro ‘Ladies’ di San Bartolomeo al Mare. Si tratta di una commedia estremamente brillante ma che accenna anche a temi importanti come l’emancipazione femminile e la violenza contro le donne (ingresso a offerta).

Un matrimonio salta all’ultimo momento, gli ex futuri sposi non si fanno vedere né in chiesa né a casa, il che lascia il dubbio su chi ha lasciato chi, una situazione perfetta per scatenare chiacchiere maliziose e preconcetti. Nello scoprire la verità sei donne, legate alla ex futura sposa, si confessano e parlano con ironia dei loro rapporti, del sesso, delle loro paure, dei loro metodi per affrontare la vita e hanno la possibilità di aprirsi come mai avevano fatto in passato. Scopriranno la verità sul matrimonio mancato e soprattutto che non esistono le relazioni perfette.



Ecco quelli in programma domani.



Musica e danza si uniscono a Camporosso. Al centro polivalente Giovanni Falcone, domenica 28 aprile alle 18, andranno, infatti, in scena ‘Le Quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi. L'Orchestra da camera italiana 'Antonio Vivaldi' e la Compagnia del Teatro Ariston di Sanremo Proballet saliranno sul palco insieme in occasione della giornata internazionale della danza e nella settimana Vivaldiana Nazionale 2024.

Nessuna storia, nessuna narrazione, solo un incrocio fra Musica e Danza dove il ritmo nasce dal corpo e viene amplificato dalla musica e dalla scenografia formata da specchi e poi diventa lo strumento che crea e invita alla danza.

Nell’ambito dei festeggiamenti del centenario della città, domani all’Auditorium Comunale di Ospedaletti si terrà lo spettacolo ‘1924-2024: Noi in musica per Ospedaletti’ con esibizione degli artisti locali: Eleonora Amerio, Annachiara Bastardini, Roberto Blasi, Andrea Borriello, Anando Bricchi, Amelia Cimiotti, Simone Giacon, Francesco Giuliani, Carlo Ormea, Fabrizio Vinciguerra e le allieve della Scuola Danza ‘Happiness’. Sarà inoltre ricordato Flavio Parrini, ex Sindaco di Ospedaletti, recentemente scomparso.



Quando Fotografia, Musica e Poesia si incontrano: alle 19 di domani al Monaco Ports Cala del Forte di Ventimiglia si chiude con una performance artistica la mostra ‘Onda-Te’ che il noto fotografo intemelio Saverio Chiappalone ha allestito nelle sale che si affacciano sull’innovativo porto circolare ventimigliese.

Prendendo spunto dalle immagini immortalate, con le stesse si intrecceranno musica e parole di poeti e scrittori di Liguria di Ponente, ma non solo, oltre a citazioni e aforismi. Il tutto in un'ambientazione unica e straordinaria, ricreando quella magia che solo chi al mare dedica sguardi sinceri e vero ascolto riesce a cogliere, emozionandosi ogni volta.

Le note musicali di Francesco Criminisi si intrecceranno con le voci poetiche di Ambra Moretto, Barbara Piombo, Jacqueline Veneziano, Mimma Palumbo di Liber Theatrum di Diego Marangon.

Concludiamo con due altre segnalazioni in programma a Diano Marina e a Bordighera.



Oggi e domani Diano Marina ospiterà ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’. Dalla mattina alle ore 9 sino a mezzanotte, e domenica dalle ore 9 sino alle 19.30 si potranno trovare occasioni, prodotti tipici e hobbistica negli stand allestiti dai commercianti e dalle ditte nel centro cittadino. Alla sera negozi aperti e tanta musica live. Si esibiranno: Nosmet in Via Canepa, La Premiata Banda in Via Nizza Ang. Via Cairoli, Fiumara-Bellia-Fugassa in via Genala, Matis Industries ‘Ze Edition’ in Corso Roma, Daniele Reviglio Dj set in via Genova, Dj Brego-Logan-Introvigne in via Milano, D!Sparsi in Corso Roma, Paolo Bianco Di set in via Genova, The Fam Rock'n Roll Band in Piazza Martiri della libertà.

Una domenica dedicata allo shopping è quella che propone la Confesercenti a Bordighera, con tutti i negozi aperti e grazie all'Aurelia chiusa al traffico, si potrà camminare nell’isola pedonale per la grande fiera con gli ambulanti in strada dalle 8.30 alle 19.30 , oltre a stand con artigianato di qualità e animazione per i bambini a cura di ‘Capriola sulle nuvole’ oltre che spettacoli danzanti con Revolution dance Studio e sbandieratori del Sestiere Burgu.

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni

