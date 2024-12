Ventimiglia, Nesci: "Le comunicazioni prettamente politiche del sindaco evidenziano una crisi"

"Ascoltando il sindaco nella sua presentazione sono rimasta abbastanza sconcertata. Effettivamente il fatto di voler tranquillizzare e voler iniziare il consiglio comunale con queste comunicazioni prettamente politiche evidenzia il fatto che effettivamente una crisi ci sia" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Vera Nesci commentando le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino Flavio Di Muro in consiglio comunale.

"Valutare il lavoro di un'amministrazione dicendo 'meno scena e più sostanza' è una critica abbastanza seria perché vuol dire che forse ci sono poche azioni concrete e ci sono molte più foto, conferenze stampa e interventi che, però, non stanno cambiando la città. Mi sembra che la valutazione sia abbastanza seria" - afferma Nesci - "Inoltre, poco tempo fa è uscita un'esternazione di un segretario di un partito di maggioranza che ha detto chiaramente 'i miei assessori non si toccano', quindi, vuol dire che c'è tra di voi una discussione in atto su un cambiamento di assessori, uno spostamento di deleghe che non è chiaramente voluto e condiviso da tutti i partiti che sostengono e fanno parte della coalizione".

"Non ho gradito l'intervento politico fatto in consiglio comunale" - dichiara Nesci - "E' un sacrificio per tutti il fatto di occuparci della città di Ventimiglia, ognuno nel proprio ruolo con le proprie mansioni, però, quando veniamo dobbiamo fare qualcosa di concreto per il bene della città, che per ora miglioramenti non ne ha visti. Dire che la città è più sicura e pulita è una valutazione personale perché la città è molto sporca e non direi neanche più sicura. E' un lavoro, se c'è da parte della maggioranza, che finora non è stato condiviso e gradito dai cittadini. Invito la maggioranza a risolvere le 'scaramucce' al di fuori della sede del consiglio comunale e, comunque, mi aspetto una presa di posizione dalla maggioranza".