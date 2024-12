Ventimiglia, Forza Italia: "Serve un cambio di marcia, meno scena e più sostanza"

"Serve un cambio di marcia: meno scena e più sostanza. Una maggioranza coesa, secondo noi, è la condizione indispensabile per avere la stessa maggioranza. Servono equilibrio e tanta condivisione, uno sforzo e una prospettiva comune che abbia come stella Polare la nostra città" - afferma il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Gabriele Amarella commentando le dichiarazioni rilasciate in consiglio comunale dal sindaco Flavio Di Muro.

"Ho ascoltato con interesse il discorso del sindaco e in parte l'ho apprezzato" - dice Amarella - "Da segretario politico di Forza Italia sottoscriviamo ogni singolo virgolettato da parte del nostro vicesindaco".

"Noi ci siamo, ci siamo sempre stati e lo abbiamo dimostrato" - sottolinea Amarella - "Abbiamo le carte in regola e i numeri per far tornare grande Ventimiglia".