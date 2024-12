Ventimiglia, D'Andrea: "Fuori luogo l'intervento politico del sindaco Di Muro, si sta esagerando"

"In ogni consiglio comunale assistiamo a scene da teatro ma, nel frattempo, vedo zero programmazione, zero prospettive, qualche variazione di bilancio ma di interventi fondamentali sinceramente ne vedo pochi. La città è ancora molto trascurata, le strade sono dissestate e le frazioni abbandonate" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Cristina D'Andrea commentando le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino Flavio Di Muro in consiglio comunale.

"Ho trovato fuori luogo l'intervento politico del sindaco Di Muro perché non penso che, dal mio modesto parere, sia la sede opportuna per risolvere i problemi che non vengono risolti da un anno e mezzo" - sottolinea D'Andrea - "Non so se magari all'interno del capitolato di bilancio dei servizi sociali ci può essere qualcosa che avanza per un terapista di coppia, però, mi sembrano alquanto fuori luogo e di basso livello queste scene in consiglio comunale".

"Si sta esagerando. Ai cittadini non interessano queste scene e adesso anche io, sinceramente, sono stufa" - afferma D'Andrea - "Per me venire in consiglio comunale è un atto di responsabilità, mi sono messa al servizio dei cittadini, sono appassionata al mio ruolo e penso di farlo al meglio. Preferirei un dialogo costruttivo, invece, questa amministrazione non partecipa a nessun progetto e a nessun bando. Vedo una mancanza totale di comunicazione. Recentemente ho visto che in zona facevano corsi di comunicazione se può aiutare. Abbiamo perso un'ora e mezza, quando avevamo da discutere quattordici pratiche all'ordine del giorno, discutendo del nulla".